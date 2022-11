Bahia Vinho Show chega a 7ª edição nesta sexta-feira (18)

Foto: Divulgação

Chega à sua 7ª edição em Salvador, nesta sexta-feira (18), o Bahia Vinho Show. O evento acontece até o dia 19 de novembro e reúne amantes de vinho para uma degustação e também para venda de diversos tipos de rótulos, que estarão expostos em stands.

Além das vendas, produtores, importadores e distribuidores de todo o país integram palestras de temas voltados para formação de mão de obra e entusiastas do tema.

“É uma excelente oportunidade para provar e também para comprar garrafas com preços especiais, de distribuidor. Nosso objetivo é mostrar à população que o consumo de vinho é para todos”, conta Ivan Baldivieso, idealizador do evento.

Os ingressos estão à venda no Sympla ou no site ofical do evento e cada acesso dá direito a um dia no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina. Os inscritos também ganham uma taça de cristal para a degustação dos rótulos disponibilizados pelos expositores.

Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira, dia 18, a primeira palestra será com Jairo Pinto Vaz (gestor da Vinícola Vaz e pioneiro na vitinicultura na Chapda Diamantina). Ele vai falar sobre a vitinicultura na Chapada Diamantina, um novo terroir brasileiro. Isso às 17 horas.

Às 19h, será a vez de Ricardo Henrriques (diretor de produção e enólogo na Vitivinicola Santa Maria; enólogo na Rio Sol e Winemaker na Global Wines). Ricardo falará sobre a expressão da uva syrah no Vale do São Francisco, com direito a uma degustação dirigida durante a palestra.

E no sábado (19), para fechar o evento com chave de ouro, Esmeralda Alborghetti (embaixadora da Vinifera Import) se apresenta, com o tema “vinhos italianos: uma celebração da diversidade e tradição”.

No Bahia Vinho Show, também haverá mesas de queijos e pães disponíveis para os participantes. Entre os importadores, distribuidores e produtores, estão confirmados Vinifera, Oak Wine, Miolo, Fé Distribuidora, Sost, Global Wines, Qualimpor, Grand Cru, Zahil, Vinícola Santa Vitória, Vinícola Vaz, Sotero Wines e Vinícola Lovatel, entre outros.

Bahia Vinho Show

Data: 17 a 19 de novembro de 2022

Local: Hotel Vila Galé Salvador – Rua Morro do Escravo Miguel, 320 – Ondina, Salvador-Ba

Ingressos – 1º lote: R$ 150/dia

Vendas no Sympla

Evento para maiores de 18 anos.

