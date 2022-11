Baía de Todos-os-Santos ganha duas novas bases náuticas

Foto: Divulgação

A Baía de Todos-os-Santos ganhou duas novas bases náuticas, em Itaparica e em Cachoeira, além de nove terminais para embarcações em fase final de construção. A entrega foi feita pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) nesta terça-feira (1º), no dia da celebração dos 521 anos de batismo da baía.

A transformação é resultado do programa de fomento ao turismo (Prodetur), onde estão sendo investidos mais de R$ 370 milhões, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a contrapartida do governo baiano. O programa contempla ainda os seguintes pontos atrativos da porção de mar que avança para o continente: Solar do Unhão, Penha, Ilha de Maré, Salinas da Margarida, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Cacha Pregos, Caboto, Mutá e Jaguaripe.

O processo de concessão para a gestão das quatro primeiras bases náuticas, por 20 anos, já tramita na Setur-BA. O edital com as informações técnicas está disponível no site. A licitação será realizada no dia 1° de dezembro.

Comitê Náutico

Desde junho de 2021, Salvador tem um Comitê Náutico voltado para a realização de uma série de iniciativas visando promover as atividades náuticas enquanto vetor de desenvolvimento econômico, turístico e de preservação dos recursos naturais na Baía de Todos-os-Santos.

A baía conta com uma área de 1.233 km², com uma profundidade média de 6 metros e uma máxima de 70 metros, de águas mornas, ideais para o banho e mergulho. Dentre as da costa leste brasileira, ela é a única que apresenta dez terminais portuários de grande porte.

Além disso, o acidente geográfico conta com duas outras baías de menores dimensões, as de Iguape e de Aratu e com 56 ilhas, sendo a de Itaparica a maior ilha marítima do país. Há de se destacar, ainda, que a cidade é uma das poucas do mundo, cujo espetáculo do pôr do sol acontece na linha do mar.

Está prevista a construção, recuperação e modernização de nove rampas públicas para atracação de embarcações de pequeno porte e de jet skis. As ações foram realizadas em São Tomé de Paripe, Porto da Barra, Itapuã, Porto dos Tainheiros (Ribeira) e na Baixa do Bonfim.

Está prevista ainda a construção do Porto dos Saveiros, em Plataforma, onde se organizará a Feira do Recôncavo, que vai servir para comercializar os produtos da região, transportados em saveiros.

A lista de ações também envolve um Calendário de Eventos Náuticos, entre os quais já foram realizados o Rali e Tour das Ilhas de Jet Sky (a partir do Jet Clube da Barão de Cotegipe, na Praia de Cantagalo). Em agosto do próximo ano, a capital receberá o Grand Pavois, um dos maiores salões náuticos do mundo, que traz uma grande oportunidade aos interessados em conhecer as novidades em tecnologias e serviços náuticos, em um esforço para movimentar a economia deste setor na cidade.

