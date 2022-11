Baiana Beatriz Ferreira vence em estreia do boxe profissional

Foto: Reprodução/ Instagram Daznboxing

A baiana Beatriz Ferreira estreou com vitória no boxe profissional ao derrotar a compatriota Taynna Cardoso, em uma luta disputada em Cleveland, nos Estados Unidos, no último sábado (12).

Após quatro rounds de três minutos cada, os jurados decidiram por unanimidade pela vitória de Bia por pontos.

A atuação de Bia foi elogiada pela campeã mundial dos pesos superpenas, Alycia Baumgardner. Em entrevista ao DAZN, a norte-americana elogiou o desempenho da baiana. “Ela lutou muito bem para uma estreia. Foi muito bom”.

Bia deve voltar a lutar pelo profissional ainda em 2022. A atleta mantém em paralelo a carreira olímpica já que os planos são de retornar para a Olimpíada e disputar os jogos em 2024, em Paris.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.