Baiana faz sucesso com salão para cabelos crespos nos EUA

Foto: Arquivo Pessoal

Quando a afroempreendedora Danielly Estrela deixou a Bahia em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos, ela sonhava, mas não imaginava que iria realizar o desejo de ter um negócio de sucesso no país estrangeiro. Profissional especializada em cuidar de cabelos crespos e cacheados, a baiana levou para fora uma carreira de 18 anos e agora toca um salão que é referência.

“Eu via muita falta de oportunidade na minha área. Eu sentia que faltava muita coisa para mim ali. A partir também da sensação de insegurança no Brasil e por ter um filho pequeno, e querer proporcionar para o meu filho uma educação melhor, na qual eu não tive. Hoje eu percebo que foi uma boa escolha. Não foi a melhor, mas foi uma boa escolha para mim”.

Por mês, Danielly atende mais de 150 mulheres. Algumas delas chegam a viajar mais de 10h para receberem os cuidados da baiana. Como diferencial, além de gerir o único espaço de beleza especializado nesse tipo de cabelo na região onde mora, a afroempreendedora oferece acolhimento e humanização. Algo que fala que levou da Bahia.

Foto: Arquivo Pessoal

“Como mulher negra, eu me sinto altamente realizada, por estar fora da minha terra e ter a oportunidade de levar o meu trabalho, a minha cultura, para outros lugares. A gente sabe bem oferecer acolhimento, tratamento, ternura, calor humano, e isso faz parte da nossa cultura”.

Danielly, o marido e o filho, que hoje tem 8 anos, saíram de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, em 2019. Quando chegou nos Estados Unidos, a baiana teve dificuldade para voltar a trabalhar na área. Por quase sete meses, ela atuou com limpeza de casas e de um condomínio. Um processo que a desanimou e quase fez acreditar que ela não conseguiria realizar os sonhos.

“Eu saí daí, onde eu já trabalhava na área há 18 anos, e quando eu cheguei aqui eu me deparei com a realidade de trabalhar na limpeza. E enfrentei esse desafio para mim. Porque, quando a gente chega aqui, é tudo muito difícil. As portas são sempre muito fechadas em relação a trabalho, em relação a conhecer processos, a conhecer outras oportunidades”, desabafou.

Foto: Arquivo Pessoal

Somente depois desse tempo no país que a baiana conseguiu uma oportunidade em um salão de beleza. Nesse período, a comissão era pouca. Ela trabalhava com o objetivo atrair clientes e construir o nome como profissional na região.

“Eu chegava a ganhar na semana 35 dólares dentro do salão. Foi um trabalho de muita persistência, que eu muitas vezes me perguntei: ‘Será que vai dar certo?’. E por muitas vezes eu chorei, desejando voltar para trás, porque eu já tinha minha vida no Brasil”.

Foi no segundo trabalho em um espaço de beleza que as coisas começaram a mudar. No estabelecimento, que também era especializado em oferecer atendimento para cabelos crespos e cacheados, Danielly fez mais contatos e, mesmo com a dificuldade da distância, conseguiu juntar um dinheiro para investir no próprio negócio.

Foto: Arquivo Pessoal

“Era muito difícil, muito doloroso o processo, porque muitas vezes eu caminhei chorando, me perguntando: ‘Meu Deus, será que é aqui mesmo que eu tenho que estar?’. Mas naquele salão eu tive a oportunidade de conhecer o processo e pude perceber o quanto o meu trabalho iria ter um significado diferente para a minha comunidade”.

“Eu sentei e conversei comigo na estação, com lágrimas nos olhos, e eu falei: ‘Eu vou desenvolver o meu trabalho aqui, e vou desenvolver uma marca para atender a minha comunidade’. E daquele dia a diante, as coisas começaram a acontecer para mim aqui”, lembrou.

Depois de chegar a atender clientes na cozinha da casa onde mora, a baiana conseguiu inaugurar um salão em 2020 e abriu portas para mais sonhos. Danielly planeja futuramente contratar funcionários e abrir filiais em outros estados do país e no Brasil, principalmente na cidade onde nasceu.

Foto: Arquivo Pessoal

“Meu desejo hoje é alcançar um número alto de mulheres transformadas através do meu trabalho. Como marca, eu desejo ter franquia em cada estado da América e também na minha terra, em Feira de Santana. Meu maior desejo é poder plantar a minha marca na minha cidade. Estar entre os meus é a minha realização”.

Feira de Santana acompanhou o crescimento de Danielly como pessoa e como profissional. Antes de se tornar afroempreendedora, a baiana passou anos complicados morando com os avós, depois que a mãe viajou para São Paulo para trabalhar. Na época, Danielly tinha 5 anos. A ideia era fazer dinheiro e mandar para a família, mas a realidade foi outra na cidade.

“Minha mãe se deparou com muita dificuldade. Ela pagava aluguel, ela era sozinha, ela trabalhava em casa de família, e ela trabalhava para se sustentar na região onde ela morava”.

Foto: Arquivo Pessoal

Danielly e a mãe só voltaram a se encontrar depois de 12 anos. Antes disso, elas se comunicavam por cartas e telefonemas, quando tinham condição de fazer, já que, segundo a baiana, as ligações eram caras na época. Ela agradece aos avós pela criação.

“Eles me criaram, me deram educação, me ensinaram sobre respeito, sobre valores… cuidaram de mim até o meu casamento, que eu saí da casa deles”.

Virtudes que Danielly demonstra diariamente. Em paralelo o sonho de expandir o negócio, a baiana também planeja tocar ações com pessoas em vulnerabilidade nos Estados Unidos. Um projeto que a afroempreendedora já desenvolvia na Bahia, passando os conhecimentos dos cuidados que aplica no salão para mulheres usarem no dia a dia.

Foto: Arquivo Pessoal

“Trabalhar com comunitário é trabalhar com a alma das pessoas, é trabalhar com o que é mais simples e sublime, porque as pessoas buscam por conhecimento, por mudança, por autoestima, por beleza. E trabalhar com essas mulheres foi para mim um marco para a história do meu trabalho”, pontuou.

“Ao contrário do que as pessoas acham, na América também existem pessoas em situação de vulnerabilidade, existem mulheres negras em situações vulneráveis, existem pessoas em situações de dificuldade”, completou.

A baiana ressalta o orgulho de ter conquistado tudo o que conquistou. “Vinda de onde eu vim, para mim, estar aqui e fazer o que eu faço hoje, e realizar o sonho que eu estou realizando hoje, é estar no ápice da minha realização profissional. Me sinto maravilhosa por viver esse momento com essas mulheres”.

“Nunca passou pela minha cabeça. Se me contasse cinco anos atrás que eu viveria o que eu vivo hoje, apesar de tudo o que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje, eu não acreditaria. Eu diria que essa história não é para mim, mas eu vivendo tudo o que eu estou vivendo, realmente eu estou no caminho”, comemorou.

Foto: Arquivo Pessoal

Leia mais sobre Preta Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.