Baiano comemora indicação para transição do Governo Lula

Foto: Divulgação

O jornalista baiano Yuri Silva passou a percorrer entre Salvador e Brasília nesta semana, depois de compor a equipe de transição do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que toma posse em 2023. Integrante do movimento negro e forte representante do setor, o jovem de 27 anos está na coordenação do grupo de trabalho sobre igualdade racial. Ele foi indicado para a vaga por 14 organizações nacionais que se reúnem entorno da “Convergência Negra”.

Yuri Silva, que também é pesquisador de políticas de direitos humanos, foi o oitavo nome a ser divulgado para o GT – como são chamados os grupos. Ele se soma aos ativistas Douglas Belchior, Preta Ferreira, Thiago Tobias, Ieda Leal e Givânia Silva e aos ex-ministros da Igualdade Racial dos governos Lula e Dilma, Martvs das Chagas e Nilma Lino Gomes. Em entrevista ao iBahia, o baiano comemorou a indicação e falou sobre as expectativas até a conclusão do trabalho.

“Eu fui escolhido por unanimidade pelas entidades para representar a “Convergência Negra” na transição. Essa é uma oportunidade de formular políticas públicas para colocar igualdade racial no centro da política nacional. Essa é uma oportunidade de definir prioridades, de colocar a igualdade racial como prioridade e influenciar na transversalidade e na intersetorialidade da política pública racial”.

Silva chegou em Brasília nesta quarta-feira (16) e deve ficar na cidade ao longo desta semana. O objetivo da viagem é reunir dados para trabalhar na elaboração das políticas e continuar os encontros com o grupo, que já se reuniu algumas vezes, segundo contou o jornalista.

“Nós já fizemos várias reuniões virtuais. Essa atividade se dá de forma remota e presencial. Nós temos reuniões, decidimos prioridades, debatendo questões. Eu cheguei em Brasília hoje, vou tomar pé das coisas, me reunir com órgãos que possam me fornecer dados, informações e diagnósticos de como está a política de igualdade racial hoje. Afinal, essa política foi alvo de desmonte no Governo Bolsonaro, foi alvo de destruição”.

O baiano já conhece os parceiros que estarão ao lado dele nesse processo há algum tempo, da atuação deles no movimento, mas revelou que não esperava um dia ser chamado para contribuir dessa forma. Yuri Silva deve se reunir com o presidente eleito nos próximos dias, mas ainda não há uma data determinada.

“A gente nunca imagina essas coisas. A gente contribui, luta, entende que o combate ao racismo é dedicação da vida, mas a gente nunca imagina. Então, ser convidado foi um privilégio, sobretudo a oportunidade de contribuir com acumulo de conhecimento ao longo da vida. Uma vida jovem, mas experiente. Eu recebi o convite com muita felicidade”.

Ainda durante a entrevista, Yuri ressaltou a importância de incluir as políticas públicas raciais em todos os setores que dizem respeito à sociedade, como saúde, educação e segurança pública. Segundo ele, essa é uma frente de atuação que o grupo busca atingir.

“A igualdade racial ela é historicamente vista como uma política setorial, mas ela é uma política setorial que trata de um setor majoritário da população brasileira. Afinal, a população negra representa 56% dos habitantes do Brasil. Então, a gente tem a reponsabilidade de formular políticas públicas que pontuem essa hegemonia do público do qual as políticas vão tratar, e que, portanto, digam que combater o racismo e promover igualdades raciais no Brasil é prioridade de qualquer governo”.

Biografia

Nascido e criado em Salvador, Yuri Silva também é ativista antirracista, LGBTQIA+ e das pautas dos Direitos Humanos. Mestrando em Gestão e Políticas Públicas na Fundação Getúlio Vargas – FGV (Escola de Administração – EAESP), pesquisa o orçamento das políticas públicas de igualdade racial e a transversalidade da pauta de combate ao racismo na gestão pública. Atualmente, o baiano é coordenador de Direitos Humanos do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE).

No movimento negro, é coordenador nacional do Coletivo de Entidades Negras (CEN) e membro do Operativo Nacional da “Convergência Negra”, fórum de unidade que reúne 14 organizações nacionais e históricas do movimento negro brasileiro, como UNEGRO, CONEN, CEN, MNU, APNs, Quilombação, UNALGBT, Raiz da Liberdade, Circulo Palmarino, MNU, Afro-Origem e ABPN.

Ao longo da carreira, coordenou e atuou na equipe técnica de projetos e programas operados por organizações da sociedade civil financiados pelo Governo da Bahia e pelo Governo Federal, além de organizações internacionais, para promoção dos direitos da população negra, formação de jovens negros periféricos, desenvolvimento econômico de empresários negros e de comunidades tradicionais de terreiros de candomblé e de quilombos, como “Terra Preta”, “Feira Negros Solidários”, “Vitrine Cultural” e “Alvorada dos Ojás”.

Yuri também leva no currículo o posto de um dos organizadores do livro “Ìtọjú – Análises dos mecanismos de preservação da memória e do patrimônio imaterial do Candomblé na Bahia”. A obra analisa os mecanismos de políticas públicas para lidar com os patrimônios negros, entre outros capítulos, artigos e colaborações para publicações.

*Por Nathália Amorim e Alan Oliveira

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.