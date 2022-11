Baiano é notado por Richarlison após música em homenagem ao craque

Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

O passinho do pombo ganhou o mundo e na Bahia, o craque Richarlison, responsável pelos dois gols do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi homenageado com uma das coisas que o baiano sabe fazer: música.

O cantor MC Michaell, “ho pipoco dos paredões”, foi reconhecido pelo artilheiro do Brasil na competição mundial com a música ‘Passinho do Pombo’.

Em entrevista ao iBahia, o cantor de 29 anos, natural de Feira de Santana, revelou como nasceu a canção, que é uma versão de uma faixa já existente, mas adaptada para o gênero que é sensação no estado, justamente para celebrar as conquistas do ‘Pombo’.

“Eu fiz uma versão diferente, no meu jeito e com a minha pegada, a arrochadeira e bateu na minha voz. A música é de MC Faísca (do Rio de Janeiro), mas ele também gostou nesse novo ritmo. Já é a quarta vez que ele reposta.”

A canção original foi criada pelo carioca MC Faísca em 2014, sem ligação nenhuma com o jogador. Quatro anos depois, a faixa viralizou após Richarlison compartilhar um vídeo dançando a música na estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, e acabou se tornando uma referência ao craque.

Reconhecimento do craque

Ao site, Michaell fala que apesar de já ter sido reconhecido outras vezes por Richarlison, dessa vez, em meio a Copa, o “salve” dado pelo jogador o emocionou.

“Dei repercussão até na Argentina. Eu chorei, porque através essa publicação dele após o gol eu ganhei bastante seguidor, muita gente me procurou para dar entrevista também. Tudo com essa ajuda dele”.

O artista ainda falou que a menção a Bahia na postagem feita pelo craque fez com que seguidores de Richarlison que são do estado se reconhecessem e gostasse ainda mais do jogador. “Quando ele colocou ‘Diretamente da Bahia, Bora Bahia’ automaticamente o pessoal daqui que segue ele começou a postar e me marcar. Porque tem a identificação”, afirma.

Para além da homenagem ao Pombo, Michaell tem na rua uma canção exclusiva para apoiar a seleção em busca do sexto título mundial. ‘A Tropa do Hexa’ deu ao cantor um selo de verificação no Spotify e um viral na web, com os internautas compartilhando a canção durante os dias de jogo.

“Eu comecei a cantar por causa do meu avô, ele tocava em algumas bandas e a gente fazia na época na resenha, com isso eu percebi o talento que para cantar e escrever e foi assim que comecei a investir. Hoje estou aproveitando. Para essa Copa eu lancei a ‘Tropa do Hexa’ e estou acreditando na nossa vitória.”

