Baiano organizou frota de táxi para receber Angélica; conheça

Thiago Mastroianni, Bero e Nailton Lantyer Filho

Já pensou chegar em Salvador e ser recebido por uma frota de táxi? Pois foi assim que Valdenor Vila-flor, conhecido como Bero, ex-representante da gravadora CBS, recepcionou Angélica na capital baiana nos idos dos anos 80/90. Bero foi o entrevistado do Geração GFM do último domingo (20), que tem transmissão no Youtube, GFM (90,1) e também nas principais plataformas de áudio. [Assista ao Geração GFM no vídeo acima]

Ao lado do amigo e comunicador Nailton Lantyer, Bero contou histórias curiosas de diversos artistas como Fábio Jr., Roberto Carlos e Angélica. “Nós tínhamos aqui aquelas frotas de táxi, né? Aí eu contratei eles para buscarmos Angélica no aeroporto e foi toda a frota de táxi. Nós fizemos carreata desde o aeroporto até o centro e foi uma confusão, meu irmão, todo mundo indo de táxi Angélica”, relembrou.

Quer saber como terminou essa história? Então assista ao programa na íntegra!

Sobre o Geração GFM

O podcast Geração GFM agora tem sabor especial. Além do formato já conhecido para as principais plataformas digitais de áudio, o programa idealizado e apresentado por Thiago Mastroianni, na companhia do maquiador e ator transformista Dino Neto, chegou à frequência 90,1 [GFM] e também ao Youtube.

Com muito bom humor e leveza, Thiago Mastroianni e Dino Neto conduzem entrevistas com ícones dos anos 80 e 90 toda semana, e em duas versões: uma especial para o rádio, na 90,1 [GFM], e outra edição com bate-papo na íntegra no Youtube.

Lembrando que o formato podcast Geração GFM, segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

