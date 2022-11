Baiano que ganhou concurso da CBF para ir à Copa conhece Tite

Foto: Reprodução/ Instagram

O baiano Vitor Augusto, um dos influenciadores digitais selecionados pela Confederação Brasileira de Futebol para acompanhar de perto a Copa do Mundo no Catar, viveu um momento especial de torcedor, o encontro com o técnico Tite.

O momento foi compartilhado pelo rapaz, dono da página Memes Futebolísticos, em nas redes sociais.

Em entrevista para o iBahia antes de embarcar para o Catar, Vitor contou como conquistou a vaga no time da CBF que contou com uma seleção rígida e avaliou mais de 2 mil produtores de conteúdos.

Segundo o jovem, para convencer a audiência seu motivo foi que queria viver a Copa do Mundo com a mesma intensidade que viveu a temporada do Vitória em busca do acesso á Série B. A ida ao Catar dá ao influenciador a esperança de ter seu conteúdo reconhecido nacionalmente e mundialmente. Vitor já conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram.

Apoio do Vitória

Em suas visitas aos estádios, o influenciador faz questão de reforçar seu amor pelo time baiano, levando a bandeira para o estádio, além de desfilar com o manto pelo Catar.

Vitor também foi abraçado pela torcida do Vitória que o ajudou a conquistar a vaga, e foi reconhecido pelo time nas redes sociais. “Vitor Augusto, da página @mfutebolisticos, é o nosso representante diretamente do Catar. É o #ColossalNaCopa!”.

