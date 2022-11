Baianos e turistas aquecem torcida pelo Brasil no Pelourinho

Foto: Isla Carvalho/ iBahia

Baianos e turistas estão concentrados no Pelourinho, bairro do centro histórico de Salvador, para prestigiar a estreia do Brasil na Copa do Catar. A caminhada da Seleção Brasileira em busca do hexa começa na tarde desta quinta-feira (24), contra a seleção da Sérvia. A partida será realizada no Estádio de Lusail, pela primeira rodada do Grupo G.

Quem marcar presença no Pelô terá a oportunidade de ver o jogo da seleção e também prestigiar os poderosos tambores do Olodum.

Para dona Elizabeth, a carioca de 74 anos, ver o jogo no Pelourinho traz uma energia a mais. Ela também destaca que o time canarinho será o grande campeão do torneio mundial. “Vem com certeza [o hexa]. 2 a 0 vai ser o placar. A gente tá muito feliz de estar aqui”, disse ela.

O baiano Ademário também acredita não só o potencial do time, mas também na chegada da nova estrela. Para ele, o time comandado por Tite deve jogar com raça e bastante vontade. “Em qualquer situação que estiver, o Brasil sempre mete medo”. Todo mundo tem que jogar bola para sermos campeões, é tudo decidido dentro de campo”, pontuou ele.

Os entrevistados também deram palpites favoráveis ao Brasil: “Eu espero 2 a 1 no mínimo. A gente tem que vir forte. Vai ser 2 a 0 ou 3 a 0”.

Para a estreia, Tite escalou o seguinte time: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr. e Richarlison. Veja as fotos abaixo:

