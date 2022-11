Bailarina Ingrid Silva vai estar no ‘BBB 23’, diz colunista

Foto: Reprodução / Instagram

O nome da bailarina Ingrid Silva é dado como certo no elenco ‘Camarote’ para a próxima edição do ‘Big Brother Brasil 23’. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do ‘Em Off’, a também escritora já até fez exames médicos. Ingrid é carioca, tem 33 anos e é autora do livro ‘A sapatilha que mudou meu mundo’.

Segundo a publicação de Fábia, Boninho e a produção do ‘BBB23’ está em busca também de um jogador de futebol para integrar os participantes do reality show. Nomes de celebridades como Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, Paula Fernandes e João Guilherme estão sendo cotados para a casa mais vigiada do Brasil.

O ‘Big Brother Brasil 23’ ainda nem estreou, mas já é a edição mais lucrativa da história do reality show. De acordo com informações do portal ., o reality show da TV Globo já possui 13 marcas anunciantes. Isso significa que a emissora carioca arrecadou um total de R$ 800 milhões.

Anunciantes como Americanas, Seara e Stone adquiriram a cota mais cara da atração. Cada empresa pagou cerca de R$ 105 milhões para garantir um espaço na atração global.

O portal ainda destacou o nome das outras marcas pagantes. São elas: Carrefour (R$ 29,5 milhões), Zé Delivery (R$ 37,2 milhões), Chevrolet (R$ 37,7 milhões). As demais empresas como Heineken, P&G, Hypera Pharma, McDonald’s, Above, Quinto Andar, Ademicon não tiveram seus valores revelados.

