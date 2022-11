‘Baile O Pente’ reúne artistas negros no Pelourinho nesta semana

Foto: Divulgação

No sábado (12), o Pelourinho recebe a edição “Identidades” do “Baile O Pente” – evento de artes negras já conhecido pelo público baiano, realizado desde 2015, com edições em Salvador e Morro de São Paulo.

O baile celebra a diversidade musical e de gênero, abrindo as portas para as mais variadas intervenções, com muitas cores e vida. Entre os nomes convidados para esta edição estão Amar Mansoor, Malayka, Os Negões, Nêssa, Santês, Carolina Bandeira e Mc Uran.

O evento acontece às 19h, no Largo Tereza Batista, com ingressos a R$ 25. Eles podem ser comprados no site Sympla. O acesso é gratuito para pessoas trans e indígenas.

Programação da semana

Além deste evento, outros serão realizado nos largos do Pelô durante a semana. A programação cultural começa na terça-feira (8), com a banda Katulê, no Largo tereza Batista, às 19h, com acesso gratuito.

Já na quinta-feira (10), acontece o XV Festival de Canto Popular, 19h, no Largo Tereza Batista, e tem show do Pagode da Choca, 19h, no Largo Quincas Berro D’água. Ambos os eventos estão com ingressos à venda por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Na sexta-feira (11) tem forró e MPB com shows gratuitos nos três largos. O Largo Pedro Archanjo recebe o forrozeiro Genard, a partir das 20h; no Largo Tereza Batista tem show de Pablo Moraes, também às 20h; e no Largo Quincas Berro D’Água, o cantor Tiri apresenta o show “Nova Maré”, às 19h.

No sábado (12), além do Baile O Pente, no Largo Tereza Batista, tem o evento “Sábado Black” com show de O Pretinho, às 19h30, no Largo Pedro Archanjo, com acesso gratuito. E no Largo Quincas Berro D’Água tem o “Reggae Night Club”, com o cantor Dão Black, às 20h, também gratuito.

Encerrando a programação cultural da semana, no domingo (13) acontece a VI Plenária da Coalização Marcha da Consciência Negra Zumbi – Dandara, a partir das 14h, no Largo Pedro Archanjo, com ingressos a R$30.

Já no Largo Tereza Batista tem show de Narcizinho no Pelô, às 15h, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); e um pouco mais tarde, às 17h, tem Viny Brasil, no Largo Quincas Berro D’Água, com acesso livre.

SERVIÇO

Katulê

Quando: 08/11 (terça-feira) – 19h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: Gratuito

XV Festival de Canto Popular

‘Cantores e Compositores da nova cena da cidade’

Quando: 10/11 (quinta-feira) – 19h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Pagode da Choca

Quando: 10/11 (quinta-feira) – 19h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Genard

Quando: 11/11 (sexta-feira) – 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: Gratuito

Pablo Moraes

Quando: 11/11 (sexta-feira) – 20h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: Gratuito

TIRI – ‘Nova Maré’

Quando: 11/11 (sexta-feira) – 19h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Ingresso: Gratuito

O Pretinho ‘Raízes’ Sábado Black – 7ª Edição

Quando: 12/11 (sábado) – 19h30

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: Gratuito

Baile O Pente

Atrações: Amar Mansoor; Malayka; Os Negões; Nêssa; Santês; Carolina Bandeira

Mc Uran e Convidades

Quando: 12/11 (sábado) – 19h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: R$25

Acesso gratuito para indígenas e pessoas trans

Dão Black – ‘Reggae Night Club’

Quando: 12/11 (sábado) – 20h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Ingresso: Gratuito

VI Plenária da Coalização Marcha da Consciência Negra Zumbi – Dandara

Quando: 13/11 (domingo) – 14h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: R$ 30 (acesso com camisa)

Narcizinho no Pelô

Quando: 13/11 (domingo) – 15h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Viny Brasil

Quando: 13/11 (domingo) – 17h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água

Ingresso: Gratuito

