Baixar instalador offline do Windows Movie Maker 32/64 bits grátis

O Windows Movie Maker costumava ser um software gratuito que acompanhava a versão anterior do Windows. O aplicativo pode ser usado para editar vídeos, bem como converter fotos em apresentações de slides. No entanto, o Windows Movie Maker foi descontinuado em janeiro de 2017 e foi convertido para Editor de Vídeo no Windows 10. O Windows Movie Maker fazia parte do pacote de software Windows Essentials, que permitia criar e editar vídeos e publicá-los em várias plataformas, incluindo YouTube, Facebook, Vimeo e vários outros. Como o Windows Movie Maker foi descontinuado, ele não está disponível no Windows 10 e no Windows 11, mas muitos podem querer baixá-lo em seus PCs.

Windows Live Movie Maker para Windows 10/11 grátis

O Windows Movie Maker era um bom software para editar vídeos, mas agora não está disponível no Windows. Se você deseja baixar o Windows Movie Maker no seu PC, este artigo irá ajudá-lo. Neste artigo, discutiremos como você pode baixar o Windows Movie Maker no seu PC e instalá-lo mesmo depois de descontinuado.

Requisitos do sistema para o Windows Movie Maker

Existem certos requisitos de sistema que seu sistema deve atender para executar o Windows Movie Maker. Se você estiver instalando o Windows Movie Maker em seu PC, certifique-se de que seu sistema atenda aos seguintes requisitos:

Seu sistema deve ser executado no Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 11.

Seu PC deve ter pelo menos 1 GB de RAM para executar o Windows Movie Maker.

Deve haver pelo menos 2 GB de espaço livre em disco no seu PC.

Seu PC deve ser alimentado por processador Intel Pentium 4 ou superior.

Baixando o Windows Movie Maker Offline 64/32 bits

Você pode baixar o Windows Movie Maker com a ajuda do seguinte link. Mencionamos dois links abaixo para as versões do Windows Movie Maker 2011 e 2012. Você pode baixar o Windows Movie Maker usando o link abaixo-

Conforme discutido, o Windows Live Essentials 2012, que incluía o Windows Movie Maker, foi descontinuado em 2017. No entanto, clicando no link acima, você pode baixar as versões finais dos instaladores offline do Windows Movie Maker 2011 e do Windows Movie Maker 2012.

Você pode baixar o aplicativo para Windows XP ou uma versão posterior. Além disso, a versão é compatível com sistemas de arquitetura de 32 bits e de arquitetura de 64 bits.

Principais recursos do Windows Movie Maker

O Windows Movie Maker é uma ferramenta útil para editar vídeos no Windows. Abaixo estão alguns dos recursos do Windows Movie Maker-

Possui uma interface fácil de usar. Você tem todos os recursos na faixa visual, o que facilita o uso por todos.

Ele vem com um recurso AutoMovie que torna mais fácil fazer um filme com eficiência.

Existem sete opções de tema do AutoMovie: padrão, cinematográfico, contemporâneo, zoom, panorâmico, fade, sépia e preto e branco.

Há uma opção de estabilização para acelerar e adicionar câmera lenta aos seus vídeos.

O software possui recursos de correção de vídeo, como efeitos de filtro semelhantes ao Instagram e vários outros.

Ele também possui recursos básicos de edição de vídeo, como cortar, aparar, dividir, adicionar áudio, adicionar fotos e vários outros.

perguntas frequentes O Windows Movie Maker foi descontinuado? Sim, o Windows Movie Maker foi descontinuado em 10 de janeiro de 2017 no Windows 10 e o Windows PC agora não vem mais com o Windows Movie Maker. No entanto, se você tiver um PC antigo com Windows 7 ou Windows 8, encontrará o Windows Movie Maker nesse PC. O que substituiu o Windows Movie Maker? O Editor de vídeo substituiu o Windows Movie Maker no Windows 10. Agora, no Windows 10 e no Windows 11, você verá o Editor de vídeo. Como posso obter o Windows Movie Maker de volta no Windows 11? Você pode baixar o instalador do Windows Movie Maker no seu PC e obterá o Windows Movie Maker de volta. Você pode baixar o Windows Movie Maker seguindo as etapas do artigo acima.

Conclusão

É assim que você pode baixar o Windows Movie Maker no seu PC e usá-lo. Verifique se o seu PC atende aos requisitos do sistema antes de instalar o Windows Movie Maker no seu PC.