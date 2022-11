Banco aumenta limite do cartão e ainda dá o seu dinheiro de volta

O Banco Inter possui um simulador de gastos, que permite que o cliente escolha o que é mais viável para suas finanças pessoais, considerando cashback, milhas e pontos. Além disso, o cliente do Banco Inter pode seguir alguns apontamentos da instituição para elevar suas chances de ter o seu limite de crédito aumentado.

Banco Inter: simulador de cashback e dicas para aumentar o limite de crédito

De acordo com informações do Banco Inter, o cliente pode preencher o simulador – disponível no site oficial da instituição – com seus gastos mensais no cartão de crédito e ver o que vale mais: cashback ou milhas e pontos.

Cashback

Confira algumas definições sobre o cálculo do cashback por categoria:

Alimentação, streaming e transporte

Cashback calculado com base no cartão Inter Gold (0.25%). O valor do cashback é maior para os cartões Inter Platinum e Inter Black.

Compras Online

Eletroeletrônicos, celulares, papelaria, farmácia, livros, brinquedos, informática e outras lojas no Inter Shop.

Gift Card

Gift Card Delivery, Streaming, Transporte, Esporte, Restaurante, Game, Baby.

Dicas oficiais para aumentar o seu crédito

Quanto mais o cliente utilizar o seu cartão, mais chances tem de conseguir um aumento de crédito, segundo informa o Banco Inter.

CDB Mais Limite de crédito

Investindo nesse CDB, o cliente garante, além da rentabilidade, o mesmo valor da sua aplicação convertido automaticamente em limite extra.

Atualize seus dados

O Banco Inter destaca que, ao manter seus dados atualizados, fica mais fácil revisar o seu cadastro e promover um aumento de crédito.

Portabilidade de salário

Levando o seu salário para o Inter, o cliente aumenta as suas chances de liberar um novo limite, segundo informa a instituição.

Compras no Shopping do Inter

Segundo informações do Banco Inter, fazendo suas compras pelo nosso aplicativo o cliente pode liberar limite extra na hora nas lojas parceiras.

Use o App do Inter

Utilizando o App com frequência, o cliente mantém uma boa gestão dos seus gastos e fica por dentro das campanhas de aumento de limite, destaca o Banco Inter.

Planejamento

Os produtos financeiros do Banco Inter são apenas algumas das opções disponíveis no mercado, considerando o cashback e o cartão de crédito sem anuidade.

Independentemente de qual for o banco de sua escolha, é relevante que realize simulações, quando disponíveis, e faça um planejamento financeiro para que o cartão de crédito seja utilizado de forma objetiva para a centralização de seus gastos, facilitando o seu controle financeiro.