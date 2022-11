O Banco Central do Brasil (BCB) atualizou dados importantes sobre o crédito, considerando o mês de outubro de 2022. Segundo informações oficiais, o saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro alcançou R$14,6 trilhões (153,3% do PIB), com elevação de 1,5% no mês.

Banco Central aponta elevação do crédito no mês de outubro

Esse aumento foi explicado majoritariamente pelos empréstimos da dívida externa (expansão de 5,6%, apesar da apreciação cambial de 2,8% observada no mês) e pelos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional (SFN) no mercado doméstico (que cresceram 1,1%).

Empréstimos e investimentos

Na comparação interanual, o crédito ampliado cresceu 10,8%, com relevância para os crescimentos na carteira de empréstimos do Sistema Financeiro Nacional (15,9%) e na carteira de títulos públicos de dívida (9,8%), informa o Banco Central do Brasil (BCB).

A atualização oficial destaca que o crédito ampliado a empresas atingiu R$5,1 trilhões (53,8% do PIB), alta de 1,9% no mês, influenciada principalmente pelos aumentos de 5,5% nos empréstimos da dívida.

Crédito empresarial

No período de 12 meses encerrado em outubro, a elevação de 10,9% do crédito ampliado a empresas decorreu principalmente dos crescimentos de 29,5% em títulos de dívida e de 11,5% na carteira de empréstimos e financiamentos do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O crédito ampliado às famílias atingiu R$3,4 trilhões, equivalentes a 35,4% do PIB, em outubro, com aumentos de 2,0% no mês e de 18,7% em doze meses, em linha com o comportamento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN)

O volume de crédito do SFN alcançou R$5,2 trilhões em outubro, elevação de 1,0% no mês, composta pela redução de 0,1% no volume de crédito pactuado com pessoas jurídicas (R$2,1 trilhões) em contrapartida ao aumento de 1,8% no de pessoas físicas (R$3,1 trilhões), segundo atualizações do Banco Central do Brasil (BCB).

De acordo com as informações oficiais, nas comparações com iguais períodos do ano anterior, o incremento no volume de crédito evidenciou desaceleração ao passar de 16,4% em setembro para 15,8% em outubro.

Segmento de crédito

Por segmento de crédito, observou-se arrefecimento tanto no crescimento interanual do volume de crédito para empresas, que passou de 11,5% para 10,4%, quanto no destinado às famílias, de 20,1% para 19,7%, na mesma ordem, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Além disso, o volume de crédito com recursos livres às empresas totalizou R$1,4 trilhão em outubro, com redução de 0,4% no mês e expansão de 13,5% em doze meses, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Por fim, entre as modalidades de crédito que contribuíram para a contração do volume de crédito livre para pessoas jurídicas em outubro, sobressaiu-se a redução das carteiras de desconto de duplicatas e outros recebíveis (-7,0%) e repasses externos (-7,6%), atualiza a divulgação oficial.