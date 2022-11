Banco Central autoriza pagamentos via WhatsApp

Na última sexta-feira (18), o Banco Central do Brasil autorizou uma mudança de regulamento nos pagamentos da Visa. As alterações devem permitir que sejam feitas transações de compras com cartões de crédito, débito e pré-pago via WhatsApp.

A intenção da autarquia é que futuramente os consumidores possam encontrar empresas, conversar sobre os produtos/serviços e fechar negócios diretamente pelo aplicativo. Segundo o Banco Central, a nova ferramenta deve ser disponibilizada para os usuários “em breve”.

“Destaca-se que a autorização concedida é apenas uma das etapas necessárias à liberação do programa Facebook Pay no caso dos arranjos de compra, que continua sobrestado até que outros requisitos regulatórios aplicáveis, especialmente aqueles relacionados a aspectos concorrenciais e não discriminatórios no credenciamento, tenham seu cumprimento comprovado pelas instituições envolvidas em sua implementação”, disse o Banco Central.

Pagamentos via WhatsApp

Apesar do Banco Central ainda estar trabalhando na ferramenta que deve permitir pagamentos com os cartões da Visa no WhatsApp, o aplicativo de mensagens já permite que seus usuários façam transferências pela plataforma. Com a ferramenta do App é possível enviar dinheiro para familiares e amigos sem a cobrança de taxas.

“O WhatsApp e o Facebook não cobram taxas quando você envia ou recebe dinheiro de amigos e familiares usando um cartão pré-pago, um cartão de débito ou um cartão múltiplo com a função débito. Entretanto, seu banco pode cobrar taxas pelo uso do cheque especial e sua operadora pode cobrar taxas pelo uso de dados móveis”, explica o WhatsApp.

Para utilizar a função os usuários da plataforma precisam configurar o aplicativo adicionando um cartão de débito, um cartão múltiplo com função débito ou um cartão pré-pago. Vale informar que para isso é necessário que o banco de relacionamento do usuário seja autorizado pela empresa.

De acordo com o WhatsApp, as transações por meio do aplicativo contam com proteção contra atividades não autorizadas. Isso significa que para fazer uma transferência é preciso utilizar o PIN do Facebook Pay ou a biometria do celular. Além disso, os dados do cartão cadastrado são protegidos com criptografia levando em consideração os requisitos do PCI, e por diversas camadas de segurança.

Banco do Brasil autoriza PIX fora do aplicativo da instituição

No início de novembro o Banco do Brasil começou a autorizar seus clientes a realizarem transferências via PIX com o saldo de outras instituições utilizando o canal do banco no WhatsApp. Desta forma, o BB se tornou a primeira instituição financeira do mundo a oferecer essa ferramenta.

O compartilhamento de dados por meio do Open Finance no Banco do Brasil começou a ser liberado em agosto deste ano. Vale ressaltar que é esse sistema que permite o compartilhamento de dados entre bancos e consequentemente a transferência entre saldos via WhatsApp.

Fausto Ribeiro, presidente do banco, afirma que a tecnologia Open Finance deve trazer transformações significativas no dia a dia dos usuários e também no setor bancário. “Somos os primeiros a oferecer essa facilidade aos nossos clientes no WhatsApp, uma das ferramentas mais usadas no dia a dia pelos brasileiros”, disse.