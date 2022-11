Banco do Brasil autoriza transferências via WhatsApp

A partir de agora os clientes do Banco do Brasil poderão realizar transferências via PIX com o saldo de outras instituições utilizando o canal do banco no WhatsApp. Vale informar que o BB é a primeira instituição financeira do mundo a oferecer essa ferramenta.

Desde agosto o Banco do Brasil permite que seus clientes autorizem o compartilhamento de dados por meio do Open Finance. A novidade, também conhecida como “Open Banking” possibilita que os usuários da instituição façam transferências de recursos de outros bancos para a instituição, sem sair do aplicativo do BB.

Para o Fausto Ribeiro, presidente do banco, a tecnologia Open Finance deve trazer transformações significativas no dia a dia dos usuários e também no setor bancário. “Somos os primeiros a oferecer essa facilidade aos nossos clientes no WhatsApp, uma das ferramentas mais usadas no dia a dia pelos brasileiros”, disse.

Saiba como transferir recursos para o Banco do Brasil

Como já dito anteriormente, a tecnologia Open Finance permite que os usuários de instituições financeiras façam transferências em um banco utilizando um recurso disponível em outra conta. A novidade vem sendo implementada aos poucos por instituições financeiras.

Para iniciar a transferência no Banco do Brasil, o cliente deve digitar “trazer dinheiro de outro banco” no WhatsApp do BB. Em seguida, será preciso escolher a instituição que possui o saldo desejado e confirmar a transferência no canal oficial da empresa.

“A ideia é que aos poucos essa possibilidade de usar o saldo em outros bancos para realizar transferências ou pagamentos seja integrada a outras funcionalidades do nosso assistente virtual, como o pagamento de parcelas e faturas, por exemplo. Atualmente, temos cerca de 12 milhões de clientes que utilizam o WhatsApp para consultas e transações”, disse o Banco do Brasil em nota à imprensa.

Sobre o Open Finance

O Open Finance, também conhecido como Open Banking, é um sistema financeiro aberto supervisionado pelo Banco Central do Brasil. A novidade gerida pelo Banco Central garante que os clientes de instituições financeiras tenham um maior controle de suas decisões e possibilita que os clientes autorizem ou não o compartilhamento dos seus dados entre diferentes bancos.

“O Open Finance chegou para que você exerça seu poder como dono dos seus dados financeiros. Agora você tem autonomia e liberdade para compartilhar os seus dados e informações entre as instituições financeiras com as quais você se relaciona. Na prática, te conhecendo melhor, vamos conseguir te oferecer condições mais personalizadas e adequadas ao seu perfil e às suas necessidades”, afirma o Banco do Brasil.

O compartilhamento de dados realizado pelo sistema Open Finance é feito a partir da integração de plataformas e infraestruturas tecnológicas dos bancos que integram o sistema e de outras empresas autorizadas pelo Banco Central.

Atualmente, mais de 1,2 milhão de usuários do Banco do Brasil já compartilham dados de outros bancos com a instituição, o que possibilita as transferências via WhatsApp. Mais informações sobre transferências utilizando o saldo de outros bancos podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco do Brasil.