Banco Inter ganha prêmio iBest 2022

O Banco Inter foi considerado pelo prêmio iBest 2022 como a melhor empresa nas categorias: Banco Digital e Fintech, Melhor Corretora Digital e Super Apps. O anúncio foi feito pela instituição em suas redes sociais no início de novembro.

O Prêmio iBest foi criado no ano de 1995 e desde então trabalha para reconhecer empresas que se destaquem no mercado nacional. A premiação leva em consideração alguns fatores como: inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Vale informar que a empresa foi fundada e é liderada pelo empreendedor Marcos Wettreich.

Mais informações sobre a premiação

Dentre as quatro categorias disputadas pelo Banco Inter, a instituição acabou levando três prêmios, sendo eles: Banco Digital e Fintech, Melhor Corretora Digital e Super Apps. Nesse ano, a instituição financeira concorreu com outros bancos bastante conhecidos como o Banco do Brasil, Nubank, C6 Bank e Next.

A premiação do iBest conta com 87 categorias dividas em 4 segmentos: e-commerce, serviços não financeiros, serviços financeiros, conteúdos e uma categoria especial. Além disso, vale informar que o processo de seleção dos vencedores leva cerca de 8 meses, sendo realizada em 5 fases.

“O público votou e escolheu o Inter como primeiro lugar de três categorias do Prêmio iBest 2022. Agradecemos a confiança e parceria de cada pessoa que votou! A gente nasceu pra fazer diferente, pra descomplicar o que não precisa ser complicado. Pra melhorar o acesso das pessoas ao que importa pra elas. Por isso, é muito gratificante quando somos reconhecidos por isso. Cada voto que recebeu nos inspira a continuar inovando e evoluindo”, disse o Banco Inter.

O Banco Inter é confiável?

Os bancos digitais têm ganhado cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros, no entanto, parte da população ainda não sente muita confiança nessas instituições financeiras. A desconfiança surge por muitos motivos, seja pela ausência de agências físicas ou até mesmo pela isenção de taxas.

Apesar disso, o Banco Inter explica que é exatamente a ausência das agências físicas que possibilita que a instituição não cobre anuidade no cartão de crédito ou outras taxas. Isso ocorre porque a empresa consegue reduzir custos de manutenção como aluguel, água, luz e outras despesas, sendo possível então oferecer alguns benefícios aos seus clientes.

Além disso, a movimentação de contas e os juros cobrados pelo atraso do pagamento de faturas, por exemplo, permite que a instituição comercialize outros serviços financeiros, como empréstimos e financiamentos. É importante informar que o Banco Inter é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a oferecer contas correntes desde 2008.

Os cidadãos interessados em abrir uma conta ou esclarecer dúvidas a respeito do Banco Inter podem entrar em contato com a instituição por meio do chat disponível no site ou aplicativo do banco digital. Também é possível obter mais informações sobre a instituição nos números a seguir:

3003 4070 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 940 0007 (outras localidades);

0800 940 9999 (SAC 24 horas);

0800 979 7099 (deficientes de fala e audição);

0800 979 7096 (cartão Inter);

0800 940 7772 (ouvidoria).

A conta digital no Banco Inter pode ser aberta tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, sendo possível solicitar um cartão de crédito. Vale informar que assim como todas as outras instituições, para ter o cartão aprovado é preciso passar por uma análise de crédito.