Banco Inter vai dar R$10 aos usuários; veja como ganhar

Os bancos digitais têm crescido cada vez mais no mercado. Isso porque várias dessas instituições contam com inúmeras vantagens em relação aos serviços disponíveis nos bancos tradicionais. Não é difícil encontrar algumas promoções que garantem ótimos benefícios para os clientes. Atualmente, por exemplo, é o caso do Banco Inter: a instituição conta com um pagamento de R$ 10 para os clientes.

A promoção tem a denominação de Indique e Ganhe e ela tem ligação com o Banco Inter. A previsão é que essa grande novidade dure até o fim de 2022. Quer saber como participar? Então siga acompanhando a matéria conosco.

Ganhe R$ 10,00: Banco digital Inter tem promoção

O Banco Inter, empresa de tecnologia brasileira, fundada em 1994 e com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um dos primeiros bancos digitais do Brasil. Atualmente, além de serviços financeiros, oferece também promoções para os seus clientes. Atende em 99% dos municípios do país, tendo mais de 4 mil colaboradores e mais de 20 milhões de usuários.

Primeiramente, vale frisar que a promoção Indique e Ganhe do Inter começou no fim de agosto, com previsão de término até 31 de dezembro. De acordo com as regras da promoção, para participar será necessário ter conta no banco, ou seja, ser cliente.

A promoção ganhe R$10,00 agora do Banco Inter funciona da seguinte maneira: os clientes podem indicar amigos, conhecidos, parentes, que ainda não tenham conta no Inter, para abrir uma conta no banco digital. Se algum desses receber a indicação e criar uma conta no banco, você ganha em sua conta um total de R$10,00.

Além disso, uma informação importante. O valor é cumulativo e você pode indicar até 100 amigos. Em outras palavras, isso significa que cada pessoa poderá receber em sua conta até R$ 1 mil com essa promoção. Isso se os 100 conhecidos criarem uma conta no banco digital. É o que se chama de ‘cashback extra’.

Gasto do dinheiro e demais informações

Um grande passo para você participar dessa promoção é estar atento às regras de promoção do banco. A primeira delas, inclusive, é de suma importância: não é possível fazer a transferência do dinheiro que você irá receber para uma outra conta. O banco explica que há rodadas para apurar as indicações e também rodadas para usar o cashback extra.

De acordo com o banco, são quatro rodadas tanto de apuração quanto para utilizar o cashback de R$ 10 por pessoa indicada que crie a conta no banco digital. Explicamos: A primeira rodada, por exemplo, teve fim no dia 18 de setembro. Assim, os clientes poderão usar o cashback, de acordo com o número de amigos que conseguiram indicar. A última rodada do cashback está prevista para acontecer no no dia 15 de janeiro de 2023.

Ademais, é importante deixar claro que o dinheiro pode ter utilização no Super App Inter. Por lá, os clientes podem efetuar suas compras em vários locais, como, por exemplo, em estabelecimentos comerciais. No entanto, a compra deve ter um valor superior do que aquele do cashback. Por exemplo, se a pessoa ter R$ 100 para receber de cashback, ela deve fazer uma compra de R$ 125, por exemplo.

Como participar da promoção ganhe R$10,00 agora do Banco Inter?

A princípio, para participar da promoção, o cliente da fintech deverá realizar o acesso por meio do Super App Inter, disponível nas plataformas iOS ou Android, por meio do site: https://www.bancointer.com.br/super-app-inter/.

Ademais, ao realizar o acesso, em seguida basta realizar o login e tocar na opção “Indique e Ganhe”. Após isso, o próximo passo é tocar na opção onde se lê “Indique para abrir conta no Inter”.

Em seguida, basta selecionar a opção “Indicar amigos”. Feito isso, estará disponível um código de indicação ligado à sua conta. Assim, você deverá copiar e colar o código para envio aos seus conhecidos.

Em conclusão, quando o seu indicado criar uma conta no Inter, logo no final do processo terá um espaço no qual ele poderá inserir o seu código de indicação. Dessa forma, assim que ele finalizar o processo da criação da conta, o dinheiro da indicação será pago para você via Super App Inter.

Outros detalhes sobre a promoção estão disponíveis na página oficial do banco.