Banco vai sortear R$ 100 mil e participação em reality show

O Banco Original anunciou recentemente que liberou de uma promoção com patrocínio de A Fazenda, reality show da Record TV. Por meio da promoção “Você na Fazenda não é sonho, é reality”, os clientes da instituição financeira poderão ser premiados com um dia de peão, além dos prêmios em dinheiro.

Aos telespectadores, além de sortear R$ 1,5 milhão no CDB Original, o banco vai realizar dinâmicas com os participantes do reality durante a transmissão do programa neste ano.

De acordo com informações da instituição financeira, um total de dez clientes poderão ser premiados durante a ação. Portanto, quanto mais serviços e produtos do Banco Original o cliente utilizar, mais chances terá de ganhar.

O ganhador do sorteio poderá participar de todas as experiências do confinamento, como tarefas cotidianas e a famosa prova do fazendeiro. Além disso, são diversos prêmios de até R$ 100 mil. Se você deseja mais detalhes, acesse a plataforma da campanha.

Novo sorteio do Banco Original

Para promover a ação aos clientes, o Banco Original contou com a parceria de outras instituições, como Heads, Bullet e Mynd. Cada agência ficou responsável por algum procedimento na ação de prêmios.

Como participar do sorteio?

Inicialmente, é importante salientar que somente os correntistas do Banco Original podem participar do sorteio.

Para concorrer a R$ 5 mil toda semana, além do grande prêmio de R$ 100 mil e uma participação em A Fazenda 14 é bem fácil, basta fazer o cadastro no site da campanha da instituição e concorrer aos prêmios.

Uma dica muito importante para obter mais chances de ser premiado é acumular números da sorte. Além disso, o cliente pode participar dos sorteios semanalmente.

Para acumular números da sorte o cliente precisa utilizar alguns serviços do banco. Portanto, confira as ações que podem gerar números para você concorrer aos prêmios:

Serviços que geram 1 número da sorte

Pagamento de boletos;

Recarga de celular a partir de R$ 20;

5 compras no cartão de crédito a partir de R$ 30;

5 compras no cartão de débito a partir de R$ 30.

Serviços que geram 2 números da sorte

Cadastro de chave Pix ;

; Ativação do Boleto Digital;

Cadastro de débito automático;

Contratação de empréstimo (FGTS);

Contratação de seguro.