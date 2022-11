BANCOS ABREM NO FERIADO desta terça, 15 de novembro, feriado nacional? Veja como ficam os pagamentos

Nesta terça-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, os bancos de todo o país funcionam de maneira diferenciada. A confirmação ocorre por meio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Segundo informações da Febraban, nesta segunda-feira (14), véspera do feriado, e na quarta-feira (16), um dia depois do feriado de 15 de novembro, as instituições bancárias funcionam normalmente. Assim, a única pausa acontecerá mesmo nesta terça-feira.

Bancos abrem no feriado do dia 15 de novembro?

A principio, é importante destacar que os bancos não funcionarão nesta terça-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional.

Dessa forma, os cidadãos poderão quitar as suas contas na quarta-feira, 16 de novembro, sem cobrança de multas e juros.

Caso prefira, os clientes dos serviços bancários poderão utilizar, no dia 15 de novembro, os aplicativos das instituições bancárias, que continuarão habilitados para atender as necessidades dos usuários.

Ademais, os Caixas e autoatendimento também funcionarão normalmente nas agências espalhadas pelo Brasil. O atendimento dentro dos bancos, contudo, fica suspenso e voltará no dia 16.

“Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking”, destacou a entidade.

Bancos retomam atendimento ao público na quarta-feira, 16 de novembro

Na próxima quarta-feira (16 de novembro), o atendimento ao público retorna normalmente em todas as localidades que não tiverem feriados municipais.

De acordo com informações da Febraban, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 15/11 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Pagamento de contas no feriado de 15 de novembro

Segundo informações do diretor-adjunto de Serviços da FEBRABAN, Walter Tadeu de Faria, os tributos costumam ter vencimentos com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, por exemplo, podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Dessa forma, para maior comodidade e conveniência, os clientes e o público em geral podem evitar o comparecimento presencial nas agências bancárias utilizando os canais digitais como principal meio de acesso aos serviços neste feriado do dia 15 de novembro.

“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, informa o diretor.

Próximos feriados até dezembro

O final do ano se aproxima e com ele, mais feriados. Além dos feriados de Natal e Ano-Novo, haverá um descanso prolongado no país.

Assim, para que você possa se organizar da melhor forma nos próximos dias, confira abaixo os próximos feriados até o final do ano.

O feriado do dia 15 de novembro (terça-feira), data em que se comemora a Proclamação da República, poderá ser prolongado. Nestas situações, as empresas podem usar o dia 14 de novembro como ponto facultativo, e fazer uma ponte entre o final de semana até o dia da comemoração, possibilitando o feriado prolongado. Os órgãos públicos também podem aderir a sistemática.

Confira os feriados deste último semestre:

Feriados Data dos feriados Dia da semana Feriado ou Ponto Facultativo Dia de Nossa Senhora Aparecida 12 de outubro Quarta-feira Feriado Nacional Finados 2 de novembro Quarta-feira Feriado Nacional Proclamação da República 15 de novembro Terça-feira Feriado Nacional Consciência Negra 20 de novembro Domingo Feriado Regional Véspera de Natal 24 de dezembro Sábado Ponto Facultativo Natal 25 de dezembro Domingo Feriado Nacional Véspera de Ano Novo 31 de dezembro Sábado Ponto Facultativo