Bancos lançam mutirão nacional para renegociação de dívidas; veja como participar

Neste mês, os cidadãos brasileiros que estão negativados podem participar do segundo mutirão de negociação de dívidas junto aos bancos e orientação financeira. A campanha está sendo promovida pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) juntamente com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons.

De acordo com informações oficiais, são mais de 160 instituições financeiras que estão participando das negociações. Por meio da ação, os consumidores podem negociar da melhor forma as suas dívidas e saírem da inadimplência.

Dados do Serasa apontam que, atualmente, um total de 67,98 milhões de pessoas estão negativadas no país. As dívidas, em sua maioria, se referem ao cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento bancário, contas de água, luz e gás e prestações de lojas.

Como participar da campanha de negociação?

O cidadão interessado em negociar as suas dívidas pode acessar a plataforma Consumidor.gov.br ou a página do Mutirão, para dar início ao procedimento de quitação das dívidas em atraso. Ainda, por meio das plataformas, o cidadão pode ter acesso às informações de como organizar suas contas e dicas de saúde financeira.

É importante destacar que a ação estará disponível durante todo o mês de novembro. Portanto, os interessados podem realizar o procedimento até o dia 30 deste mês.

As dívidas podem ser negociadas diretamente nas instituições financeiras. Além disso, a campanha oferecerá descontos e prazos especiais para que os negativados quitem as dívidas. No entanto, cada banco definirá as regras e condições para a negociação.

Qual dívida posso negociar?

Segundo informações da campanha, é possível solicitar a negociação nas seguintes situações:

Qualquer dívida em atraso junto às instituições financeiras, exceto aquelas que possuem bens dados como garantia;

Débitos com o cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial e outras modalidades de crédito.

É importante salientar que no último mutirão, um total de 1,7 milhão de contratos em atraso foram negociados.

Estas dicas certeiras vão fazer o seu nome sair do SPC/SERASA

Ter o nome sujo pode ser um empecilho para muitos cidadãos. Assim, ter o CPF regular em todos os momentos é essencial. Para isso, confira algumas de nossas dicas que vão com certeza te ajudar a sair do cadastro do SPC/Serasa. A princípio, o nome sujo é um termo popular que usamos para nos referirmos a pessoas que possuem restrições no CPF – Cadastro Pessoa Física. Isso geralmente ocorre quando uma pessoa deixa de pagar suas contas ou até mesmo contrai um empréstimo e não consegue quitar. Contudo, é possível alterar esse estado e tornar o nome limpo novamente no SPC/Serasa. Veja como fazer o seu nome sair do SPC/SERASA nesta matéria. Como verificar se estou com o nome sujo? Atualmente, são três as entidades principais que cadastram os consumidores que estão com o nome sujo, sendo a Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Cada uma delas possui informações de determinadas empresas, neste sentido, a consulta deve ser realizada em todos os canais disponíveis. Serasa Pelo site da Serasa;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Por telefone, pelo número 0800 591 1222. Boa Vista SCPC Pelo site do Boa Vista SCPC;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. SPC Brasil Pelo site do SPC Brasil;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. Consequências de estar com o nome sujo Veja algumas das consequências de ter um nome sujo: Dificuldade de empréstimo;

Dificuldade de acesso a qualquer tipo de financiamento, seja para imóveis, carros ou outras mercadorias;

Dificuldade em abrir conta-corrente ou conseguir um novo cartão de crédito (para quem já tem conta, os bancos podem bloquear cheque especial e cancelar a emissão de novos talões de cheques).