Bancos terão horários alterados em dias de jogos do Brasil. Veja

Daqui a menos de uma semana, a Seleção Brasileira estará entrando em campo para o primeira tarefa na Copa do Mundo no Catar. Aqui no Brasil, os cidadãos que têm alguma pendência para realizar em bancos, precisarão se adaptar aos novos horários. Haverá mudanças no sistema de atendimento.

A confirmação dos horários foi feita pela Federação Nacional dos Bancos (Febraban). O órgão afirma que as alterações dos horários valem apenas para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. A partir de domingo (20), o Mundial do Catar começa, e a Seleção Brasileira estreia na quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h.

Abaixo, veja a tabela com os horários especiais para os bancos nos dias dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

Horários dos bancos

Brasil x Sérvia (quinta-feira, 24, 16h)

Das 9h às 14h, nos estados com horário igual ao horário de Brasília;

Das 8h às 13h, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília;

Das 7h às 12h, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.

Brasil x Suíça (segunda-feira, 28, 13h)

Das 8h30 às 11h30, nos estados com horário igual ao horário de Brasília;

Das 7h30 às 10h30, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília;

Das 7h às 9h30, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.

Brasil x Camarões (sexta-feira, 2 de dezembro, 16h)

Das 9h às 14h, nos estados com horário igual ao horário de Brasília;

Das 8h às 13h, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília;

Das 7h às 12h, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília.

Caso o Brasil passe de fase, será preciso acompanhar qual será o horário dos jogos da Seleção. Há uma possibilidade de o time de Tite jogar às 12h. Se acontecer, os horários dos bancos serão estes:

Das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30, nos estados com horário igual de Brasília;

Das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30, nos estados com diferença de uma hora em relação ao horário de Brasília;

Das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30, nos estados com diferença de duas horas em relação ao horário de Brasília;

Das 8h às 12h, nas agências na ilha de Fernando de Noronha (PE).

Caso o Brasil volte a jogar nas fases seguintes nos horários de 13h ou 16h, segue valendo a ideia dos horários já descritos acima.

Mudanças no sistema presencial

Vale ressaltar que estas mudanças atendem apenas ao sistema de atendimento presencial nas agências de todos os bancos que operam no país. Os canais remotos, como banco pela internet e atendimento por telefone, seguem operando normalmente.

Os caixas eletrônicos também seguirão com atendimento normal mesmo durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Assim, caso o cidadão queira sacar um saldo naquele momento, não há nenhum impedimento.

Vencimentos serão adiados?

Não. Segundo informações da Febraban, as contas de água, luz e de outras despesas com o vencimento registrado para o dia do jogo do Brasil não serão adiadas. Segue valendo a ideia de que o cidadão precisa pagar o valor dentro da data.

Os dias de jogos do Brasil na Copa não são feriados oficiais. A Federação indica que o melhor a se fazer é pagar as contas pelos meios eletrônicos, caso o cidadão não consiga chegar em uma agência dentro do tempo para o pagamento.