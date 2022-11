Bandeira de Pernambuco é confundida com LGBTQIAP+ e brasileiro é abordado no Catar

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jornalista Victor Pereira postou em uma rede social, nesta terça-feira (22), um vídeo em que desabafa sobre ter sido abordado durante a Copa do Mundo, no Catar. Policias do país confundiram a bandeira do estado com a da LGBTQIAP+, símbolo proibido no país do Oriente Médio.

Segundo Victor, o celular dele foi tomado quando ele começou a filmar a abordagem feita a voluntárias que estavam com ele. Ele afirma ter sido obrigada a apagar o vídeo para receber o aparelho de volta, mas outras pessoas ao redor também fizeram filmagens.

“Pessoal, estou nervoso aqui. Estou tremendo, de fato, porque a gente estava com a bandeira de Pernambuco. Estou aqui com alguns voluntários. Fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar e policiais. Eles vieram pra cima das meninas achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco”, disse.

Fomos abordados por conta da bandeira de Pernambuco, que tem um arco-íris e acharam que era a bandeira LGBT. Tomaram o meu celular e só me devolveram quando deletei o vídeo que tinha. pic.twitter.com/7X2oal8bq1 — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

Ainda de acordo com ele, a situação pe absurda, já que, o jornalista possui autorização da Fifa para filmar tudo no estádio. Victor Pereiro chegou a mostrar a credencial.

“Fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Só consegui meu celular de volta porque deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo porque a gente tem a autorização da Fifa para filmar tudo no estádio”, acrescentou.

Victor contou também que a bandeira de Pernambuco foi jogada no chão e pisoteada e afirmou que a situação só foi amenizada após a chegada de outras pessoas no local.

“Chegaram a pegar a bandeira de Pernambuco, jogaram no chão e pisaram. Quando algumas pessoas intervieram e amenizaram a situação”, disse.

