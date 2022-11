Banhistas são orientados a evitar praias na Bahia

Foto: Divulgação/Prefeitura de Camaçari

A Prefeitura de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador, orienta que banhistas evitem visitar as praias de Jauá e de Barra do Jacuípe. A medida recomenda ainda que as pessoas não entrem ao mar, isso por causa de uma substância com odor forte e uma cor “esverdeada”, ainda não identificada, encontrada na região.

Segundo a Defesa Civil de Camaçari, a coleta da substância foi feita na segunda-feira (14) por técnicos da empresa Cetrel. O material será levado para um laboratório, onde passará por análise.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) também foi comunicado sobre o caso.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.