Bárbara se desespera após eliminação de Deborah em ‘A Fazenda’

A noite de eliminação em “A Fazenda 14”, na quinta-feira (10), rendeu uma eliminação dupla de Deborah Albuquerque e Alex Gallete, o que gerou desespero na atriz Bárbara Borges.

A peoa não gostou nada do retorno de Moranguinho, um de seus desafetos no reality show e caiu no choro ao pensar que o público pode estar achando que ela é a vilã desta edição.

“Todo mundo com quem eu tô batendo de frente está voltando. Eu não tinha embate com o Vini e o Lucas. Mas tipo, a Pétala, a Deolane e Moranguinho, que ficam falando coisas de mim, eu tenho. E todas elas voltam”, soltou.

Iran Malfitano, que estava com a atriz no momento, tentou confortá-la: “Faz parte do jogo, não fica assim! O problema não é você. Você tem que continuar forte”.

Bárbara, porém, continuou o desabafo: “Gente, mas é um negócio comigo. Será que eu tô errada?”.

“Elas tão vindo com muita raiva para cima de mim, como se eu fosse a vilã da história. É a história delas que está sendo contada para o Brasil, me mostrando como uma pessoa que tá tendo uma conduta errada com as mulheres”, finalizou a atriz.

Por fim, Kerline lembrou a peoa de um conselho dado pela apresentadora Adriane Galisteu. “A nossa história também está sendo contada, são duas histórias diferentes. Lembra do que a Dri falou para você? Você precisa confiar nas suas reflexões e ações”, finalizou.

