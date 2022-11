Presente no mercado de trabalho há cerca 40 anos, o Grupo Barcelos atua no ramo alimentar através de atacados, e-commerce, atacarejo e supermercados. Neste momento, a companhia tem o objetivo de expandir cada vez mais suas atividades, por isso, está divulgando novas vagas de trabalho. Confira.

Barcelos abre vagas de emprego no Rio de Janeiro

O Grupo Barcelos abriu novas oportunidades de trabalho no Rio de Janeiro, a empresa tem a missão de oferecer os melhores serviços e produtos ao seu cliente, sempre visando o crescimento dos seus negócios. Para isso, busca por profissionais qualificados e dedicados.

A companhia iniciou suas atividades no ano de 1985 e atualmente conta com mais de 2 mil colaboradores. Por trás de todo esse crescimento, o Grupo Barcelos atua com respeito e transparência, focados na sustentabilidade e qualidade. Confira, a seguir, quais foram os cargos disponibilizados.

Açougueiro – São João da Barra/RJ;

Confeiteiro – Campo dos Goytacazes – Rio de Janeiro;

Atendente de Seção – Rio de Janeiro;

Conferente – São João da Barra/RJ;

Auxiliar Administrativo (PCD) – Campo dos Goytacazes/RJ;

Empacotador – Rio de Janeiro;

Auxiliar de Cozinha – Rio de Janeiro;

Operador de Caixa – Campos do Goytacazes/RJ;

Auxiliar de Panificação – São João da Barra;

Operador de Loja (Bazar) – São João da Barra/RJ;

Vendedor Externo – Campos dos Goytacazes/RJ.

Veja também: Raízen abre vagas de emprego remoto e pelo país

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, é só acessar o site 123 empregos. Por conseguinte, selecionar a vaga desejada e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Envie seu currículo direto no site 123empregos!