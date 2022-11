Bares e restaurantes devem aumentar as vendas durante a Copa

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os bares e restaurantes devem ter um aumento de pelo menos 30% na demanda com os jogos da Copa do Mundo.

Para José Eduardo Camargo, líder de inteligência e conteúdo da Abrasel, todos devem se beneficiar durante o campeonato mundial. “O bar, normalmente, já é visto como um espaço de congraçamento, já é comum, por exemplo, no Brasil, a transmissão de jogos dos times, mas os restaurantes têm muito a ganhar também. Alguns jogos, que são mais perto da hora do almoço, são benéficos. Sem contar que a gente tem uma variedade muito grande de restaurantes no Brasil”, disse.

A pesquisa divulgada pela Abrasel ainda indica que 45% dos 1,7 mil estabelecimentos consultados devem criar pratos temáticos nesse período. Além disso, diferente de outras edições do campeonato realizadas no meio do ano, diversas reservas estão sendo feitas em restaurantes por consumidores.

“O fuso horário entre o Brasil e o Catar também ajuda nos resultados do setor. Como os jogos vão acontecer entre UMA e QUATRO da tarde, depois do almoço e antes do happy hour, a aposta é que mais gente pode ser atraída para os bares e restaurantes”, afirma a Abrasel.

Contratações em restaurantes durante a Copa do Mundo

Segundo as análises realizadas pela Abrasel, existe a expectativa de que ocorra inúmeras contratações em bares e restaurantes no fim do ano “Na pesquisa que a gente fez em setembro, por exemplo, quase metade disse que ainda iria contratar até o final do ano e 25% já tinham contratado funcionários para aumentar a equipe. Tem essa perspectiva de aumento da demanda. O setor está reagindo”, disse.

Veja como se adequar às regras da FIFA

Como foi possível notar, diversos estabelecimentos comerciais devem aproveitar o clima de Copa do Mundo para esquentar as vendas. Apesar disso, é importante que os empreendedores estejam atentos às regras de marketing da Copa do Mundo estabelecidas pela FIFA.

“Pesquisa da Abrasel mostrou que mais da metade dos bares e restaurantes pretende usar a Copa do Mundo de alguma forma como tema para ações de marketing digital. É natural, pois o assunto irá dominar as rodas de conversas e o espaço na mídia nas próximas semanas. Com os cuidados necessários, sem dúvida, é uma ótima oportunidade para promover o negócio, estimular o retorno de clientes antigos e atrair novos clientes”, afirma Daniel Borges, líder de marketing e crescimento da Abrasel.

“No entanto, uma vez que o cliente será impactado por ações semelhantes vindas de diversos estabelecimentos, é necessário que se busque diferenciar da concorrência. O caminho é conhecer profundamente o seu cliente para adaptar as ofertas e experiências ao perfil dos públicos, de modo criativo, segmentado e gerando senso de oportunidade”, complementa.

Vale lembrar que as campanhas de marketing relacionadas a Copa do Mundo 2022 não podem utilizar as hashtags oficiais nas redes sociais ou o emblema oficial da Copa. Além disso, a FIFA proíbe o uso de diversos outros símbolos. Portanto, é importante que comerciantes e proprietários de bares e restaurantes confiram a lista de restrições divulgadas pela empresa.