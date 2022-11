Barra, Graça e Vitória são tema de exposição

Foto: Divulgação

Os bairros da Barra, Graça e Vitória, na capital baiana, serão tema de uma exposição histórica que acontecerá no Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, na quinta (17) e sexta-feira (18).

Batizada de Salvador em Postais, a mostra exibirá 100 cartões postais originais que vão desde os primórdios do século XX até a década de 70. A curadoria é de Javier Angonoa.

Os postais exibidos fazem parte do rico acervo do colecionador Marcos Sampaio – que somam mais de 2.000 peças originais de postais da cidade do Salvador.

Foto: Divulgação

Na seleção das peças para a exposição, se priorizou o resgate das transformações urbanísticas que marcaram a cidade, desde os primórdios do século XX, onde a Barra era um subúrbio de casarões e o Porto um casario de pescadores, até os anos de 1970 com o crescimento urbanístico, muitas vezes descontrolado, e o impulso turístico das praias e hotéis. Também fotografias do Corredor da Vitória, antes da sua ampliação para dar passo à Av. Sete de Setembro.

A mostra é um convite a conhecer a cidade antiga, reconhecer locais que artistas como Rodolfo Lindemann, que no princípio do Século XX, mostraram as belezas da Bahia e imortalizaram a cidade em postais.

Serviço

Salvador em Postais – Barra, Vitória, Graça

Data: 17 de novembro de 2022 a 18 de janeiro de 2023

Horário: De quarta a sexta de 14:30 às 18:30 e sábados de 14:30 às 17:30.

Local: Museu Carlos Costa Pinto, Av. Sete de Setembro, 2490, Corredor da Vitória – Vitória, Salvador – BA, 40080-005

Entrada Livre (sem direito de visita ao Museu)

