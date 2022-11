BarraShoppingSul oferta vagas de EMPREGO; confira

No estado do Rio Grande do Sul, o BarraShoppingSul faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

As oportunidades são para os cargos de kalunga- auxiliar de loja (1); luz da lua- vendedor (1); mr. cat- vendedor (2); mr. cat- auxiliar de loja (1); mr. cat- sub. gerente (1); allmini- auxiliar de loja (12); bacio di latte -atendente (3); bottero- vendedor (2); bred capas- estagiário (1); bred capas- consultor de vendas (1); via veneto- vendedor (1); victor hugo- vendedor (1); zinzane- vendedor (6); zinzane- operador de loja (2); zinzane- operador de caixa (2); scala sem costura- operador de caixa (1); shoulder- vendedor (1); swarovski- consultor de vendas (1); the waffle king- supervisor (1); clube da criança- recepcionista (2); coliseu- vendedor (2); damyller- vendedor (1); del mondo- vendedor (1); petite jolie e okean- vendedor (1); pop me- atendente (12); pop me- fiscal de loja (1); scala sem costura- vendedor (2); cler- vendedor (1); clube melissa- serviços gerais (1); espaço laser- consultor (1); havaianas- vendedor (2); havaianas- operador de caixa (2); kalunga- vendedor (1); e moncloa- atendente (2);

Sobre o BarraShoppingSul

O BarraShoppingSul representa o que há de mais avançado na indústria de shopping centers: um empreendimento que reúne as melhores lojas, serviços diferenciados e ampla infra-estrutura de entretenimento. São mais de 225 lojas em dois pisos, incluindo 21 lojas-âncoras e megalojas e um centro de eventos multiuso. Este shopping pertence à Multiplan e conta com 3.800 vagas de estacionamento, sendo 1.100 cobertas, 7 portarias, 4 Totens Interativos localizados em pontos estratégicos e shopping moças visam garantir a máxima comodidade dos usuários.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da BarraShoppingSul e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

