Barro e Radiola Serra Alta fazem show em Salvador e Feira

Foto: Divulgação

O cantor e compositor Barro e a banda Radiola Serra Alta se apresentam em Salvador e em Feira de Santana, a cerca de 100 km da capital, nesta semana.

Os músicos apresentam as suas composições no SESC Pelourinho, no dia 25. Em seguida, seguem para Feira, no dia 26, e participam da Mostra Sesc de Artes 2022, que acontece no Centro Cultural Sesc Feira de Santana.

Cada um no seu estilo, os dois pescam referências do passado para promover uma saudável renovação na música dançante contemporânea. Com incentivo do Funcultura, os músicos estreiam a primeira turnê juntos.

Após a passagem pelo Festival Se Rasgum, em Belém do Pará, Barro e o Radiola Serra Alta desembarcam na Bahia, para dois shows exclusivos.

No palco, eles oferecerão um repertório bem original, que vai da MPB ao indie pop, passando pelos ritmos regionais, como o coco e a ciranda, e o eletrônico.

Essa mistura será apresentada por partes. Barro mostra músicas do seu último álbum, “Somos” (2018, Independente). Uma criativa colagem de ideias, referências e gêneros musicais que mudam de direção a todo instante, indicando a versatilidade do artista.

São variações eletrônicas que adaptam de forma transformada uma série de ritmos genuinamente brasileiros, como o baião, o xote e o maracatu. No mesmo disco, o cantor se entrega a música pop, com uma característica bem peculiar, onde não apenas preserva, mas amplia o universo conceitual que vem sendo explorado, desde de sua estreia.

Já os “Brincantes Eletrônicos do Sertão”, como é carinhosamente chamada a banda Radiola Serra Alta promove um diálogo entre a cultura popular e as novas tecnologias.

Trajados de figuras tradicionais do carnaval de Triunfo, cidade localizada no Alto Sertão do Pajeú (PE), a Veinha e o Careta preservam suas identidades em sigilo. No vocal, Jéssica Caitano (MC, coquista, repentista e poetisa).

Juntos promovem uma performance ao vivo que remete ao imaginário popular, imersos num universo de diversidade musical com um toque de futurismo saudosista.

A intimidade do formato dessa apresentação dá visibilidade à afinidade artística e musical de Barro e da Radiola Serra Alta. Músicas como “Pela Liberdade”, “Fogo Tenaz” e “Cavalo Marinho”, estarão no repertório do músico. Já a banda de Triunfo chega ao palco com “Computador de Ciço” e “Aboio Beat”.

Serviços dos shows:

Sesc Pelourinho

Sexta | 25/11

Largo do Pelourinho, 19 – Pelourinho

Horário: 19h30

Entrada gratuita

Centro Cultural Sesc Feira de Santana

Sábado | 26/11

18h – Show Barro @barro

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia/Credencial Sesc)

19h – Show Radiola Serra Alta @radiolaserraalta

R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia/Credencial Sesc)

