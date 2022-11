A empresa BAT Brasil é líder no mercado de cigarros no Brasil. A companhia também é vencedora quando se trata de contribuição para o desenvolvimento do país. Hoje, a BAT abriu novas oportunidades de emprego. Confira, a seguir.

BAT Brasil abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Trata-se de uma empresa brasileira que está crescendo cada dia mais. Todos os anos a Bat Brasil emprega cerca de 7 mil pessoas e hoje, está em busca de novos profissionais para complementar ainda mais o sucesso de suas atividades.

A Bat Brasil atua a mais de 100 anos no mercado de trabalho e oferece aos seus colaboradores um salário compatível ao mercado e vários outros benefícios. As vagas, a seguir, são para aqueles que buscam por novos desafios e procuram o seu crescimento profissional junto da empresa. Confira.

Agente Comercial (Temporário) – Manaus/AM;

Operadora Júnior – Uberlândia/MG;

Analista de Recursos Humanos – Minas Gerais;

Mecânico de Produção – Minas Gerais;

Auxiliar Depósito de Vendas – Belém/PA;

Assistente de Operações – Lucas do Rio Verde/MT.

Estágio Técnico em Manutenção Mecânica – Santa Cruz do Sul/RS;

Analista de Qualidade – Uberlândia/MG;

Estágio Técnico em Química – Cachoeirinha/RS;

Auxiliar de Operações de Vendas – Fortaleza/CE;

Jovem aprendiz – Rio Negro;

Assistente de Depósito e Vendas – Belém/PA.

Veja também: MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas divulgadas, podem seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e encaminhar um currículo para análise. A empresa busca por profissionais qualificados, responsáveis e pró-ativos.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.