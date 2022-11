A empresa BDO é especializada em auditoria e consultoria. Sua função é auxiliar seus clientes de acordo com as suas necessidades. Atualmente a companhia está em quinto lugar no ranking das maiores consultorias do Brasil. BDO está em busca de novos profissionais para fazer parte da equipe. Confira.

BDO abre vagas de emprego pelo Brasil

A empresa atua em vários segmentos, entre eles: Recursos Humanos, Agronegócio, Varejo, Saúde, Construção, imobiliária, e vários outros. Sua missão é crescer ainda mais nas soluções para a implantação de uma gestão de qualidade. A empresa presta serviços personalizados, ágeis e de confiança para entregar a melhor qualidade aos clientes.

Trata-se de uma companhia que está em busca de ser a mais renomada empresa de consultoria e auditoria do País. Ela oferece aos seus colaboradores um ambiente de aperfeiçoamento e crescimento, um salário compatível ao mercado de trabalho e vários outros benefícios. As vagas, a seguir, são para aqueles que buscam novos desafios e possuem ambição no seu crescimento profissional junto das atividades empresariais. Confira.

Jovem Aprendiz área Administrativa – Belo Horizonte/MG;

Assistente Comercial – São Paulo;

Trainee Auditoria Contábil – São Paulo;

Trainee de Governança e Compliance – Minas Gerais;

Assistente de Controladoria Trabalhista – São Paulo;

Analista Contábil – São Paulo;

Consultor Pleno – São Paulo.

Veja também: Grupo Pardini abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas ofertadas pela empresa, podem acessar o site 123 empregos. Logo após, é só selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.