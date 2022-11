Beach Tennis School abre matrículas para treinamento de futevôlei

Foto: Divulgação

A Beach Tennis School abriu, nesta semana, as inscrições para treinamento de futevôlei. Os interessados podem entrar em contato com a escola através do número (71) 9 9639-2277.

A BTS nasceu no coração do Caminho das Árvores e oferece 5 quadras com uma mega estrutura. O espaço tem ainda acesso à natureza e uma trilha com 3,5 km.

1º Torneio BTS – Beach Tennis School

Desde o dia 11 de novembro, está sendo realizado o primeiro torneio BTS. As categorias variam entre iniciantes, intermediário, avançado e sub 10 e 14 kids. A competição acontece até o dia 13 de novembro na Rua Alfazema, nº 55.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.