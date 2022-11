belezas, calmaria e cultura marcam a história do bairro

Foto: Elson Barbosa / iBahia

Seja em dias de sol ou de chuva, o bairro da Ribeira, em Salvador, é um lindo lugar para se apreciar. Cercada de muita história e belezas naturais, a região fica localizada na Península Itapagipana, na Cidade Baixa. Para quem não sabe, o nome Ribeira vem de uma expressão portuguesa que significa ancoradouro para reparação de naus ou navios.

De acordo com alguns historiadores, o bairro teve sua origem no século XVI, e as primeiras ocupações deram-se a partir de uma pequena aldeia de pescadores se instalou na região.

Envolvido pela Baía de Todos os Santos e cercado pelos bairros de Bonfim, Massaranduba e Caminho de Areia, nem todo mundo sabe onde começa e onde termina a Ribeira. No entanto, há moradores antigos que lembram detalhes de como era o bairro no passado e as mudanças que aconteceram ao longo dos anos.

Um desses moradores é o srº Paulo Vinhagre, que mora na localidade há mais de 60 anos, e rememora com carinho de detalhes que marcaram a história do bairro. “Nos últimos anos, muita coisa mudou. A região era um lugar de veraneio, onde podíamos sentar na porta, andar tranquilamente (…). Porém, apesar do crescimento e mudanças, nós temos aqui um paraíso, que muita gente quer ter, que são as nossas praias”, destaca.

Para ele, a Ribeira deve ser sempre preservada. “Esse lugar é muito especial e precisa ser visto com muito carinho. Tenho lembranças que marcaram a minha vida aqui e sempre buscarei cuidar”.

Apesar de contar com incontestáveis belezas e opções de lugares para curtir a qualquer hora do dia, ruas do bairro possuem problemas antigos, que afetam a rotina dos moradores.

Marcos Vinicius, que além de comerciante é morador da localidade, relatou que basta chover que a Avenida Porto dos Mastros, entre o Largo do Papagaio e a Travessa Vila União, alaga.

“É um problema que muitos dizem que vai resolver, mas nada é feito. Prejudica nossos carros, o trânsito. Basta chover que a rua fica completamente alagada. Isso causa um transtorno terrível”, frisou.

Em nota, a Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN) informou que a pasta não constatou registros recentes de alagamentos na Avenida Porto dos Mastro, mas que uma equipe do órgão fará uma vistoria para definir medidas necessárias.

