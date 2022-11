Beneficiários do CadÚnico enfrentam transtornos nesta sexta (11)

Foto: Reprodução / TV Bahia

Beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) enfrentam transtornos na atualização dos cadastros, na manhã nesta sexta (11). De acordo com informações da TV Bahia, um grupo de pessoas chegou a formar uma fila na porta da Secretaria Municipal de Promoção Social (Sempre) em busca de atendimento e agendamento para revisão dos dados.

Hoje, é o último dia para atualização cadastral das famílias que retiraram o benefício entre 2016 e 2017 – um total de 60 mil. Entretanto, muita gente não conseguiu realizar o agendamento e consequentemente pode ter os valores disponibilizados pelo Ministério da Cidadania bloqueados.

Aqui na capital baiana, a Sempre só atende famílias por agendamento. Para a atualização, Vale ressaltar que para atualizar o cadastro é preciso fornecer dados como renda, situação de trabalho, endereço ou quantidade de membros da família.

Inicialmente, a revisão cadastral encerraria no dia 15 de agosto, mas foi prorrogada. Como o prazo para atualização do CadÚnico é individual, cada beneficiário tem um prazo específico, que pode ser consultado por meio do telefone 0800 707 2003, cuja chamada é gratuita.

Na ligação, também é possível verificar a convocação para recadastramento no extrato emitido no momento do saque do benefício. O CadÚnico garante o acesso aos programas sociais do governo – a exemplo do auxílio emergencial. Em Salvador, cerca de 470 mil famílias fazem parte da base de dados.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.