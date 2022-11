Benzema, eleito melhor jogador do mundo, está fora da Copa

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O atual Bola de Ouro, eleito melhor jogador mundo, Benzema está fora da Copa. O jogador francês se lesionou durante a primeira atividade com a seleção neste sábado (19). A informação foi confirmada pela direção francesa.

As especulações começaram após o jogador deixar o treinamento mais cedo e seguie para o hospital Aspetar, clínica de excelência em Doha, para realizar exames. Na unidade foi constatada uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

No comunicado liberado pela delegação francesa foi informado que a lesão levará pelo menos três semanas para recuperação, o que impede a participação do jogador na Copa do Mundo.

Benzema faria o retorno ao Mundial após ficar de fora da disputa em 2018, quando a França foi campeã mundial na Rússia. No entanto, o craque tem sofrido com lesões musculares nessa temporada, atuando em apenas 12 jogos dos 21 do Real Madrid até a paralisação para a Copa.

O treinador Didier Deschamps tem até segunda-feira para apontar um substituto para Benzema. É o terceiro corte da seleção francesa antes da Copa no Catar, que já perdeu o meia-atacante Nkunku e o zagueiro Kimpembe.

A equipe já não contava com os meias Pogba e Kanté, campeões na Rússia em 2018, que nem sequer foram convocados devido a lesões.

Em publicação no Instagram, Benzema confirmou a saída da Copa e lamentou o ocorrido.

“Na minha vida nunca desisto, mas esta noite tenho que pensar na equipe como sempre faço. Por isso a razão me diz para deixar o meu lugar para alguém que possa ajudar a nossa equipe a fazer uma grande Copa do Mundo. Obrigado por todas pelas mensagens de apoio”, escreveu o jogador.

Confira o comunicado da seleção francesa na íntegra:

“Karim Benzema fora da Copa do Mundo

Atingido no quadríceps da coxa esquerda, o atacante do Real Madrid é obrigado a desistir de participar da Copa do Mundo.

Karim Benzema foi obrigado a interromper o treino coletivo por sentir dores no quadríceps da coxa esquerda.

Ele fez uma ressonância magnética em um hospital em Doha, que infelizmente confirmou uma lesão no reto femoral, que exigirá um período de recuperação de três semanas.

Depois de conversar com o Dr. Franck Le Gall, então atacante do Real Madrid, Didier Deschamps confirmou o corte de Karim Benzema para a Copa do Mundo.

‘Estou extremamente triste por Karim, que fez desta Copa do Mundo um grande objetivo. Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Faremos tudo para cumprir o imenso desafio que nos espera’, disse o treinador nacional.”

