Biblioteca Central tem exposição sobre religião de matriz africana

A Biblioteca Central da Bahia, localizada no Centro de Salvador, irá receber na quarta-feira (9), às 17h, a exposição “Notícias do Òrun”, do artista plástico Samuel Cruz.

Com o objetivo de promover a cultura e a religiosidade de matriz africana, o trabalho é composto por doze esculturas individuais e oito emolduradas.

As peças trazem um aspecto inovador na representação sagrada das entidades, feitas com papel de jornal. Todas as peças retratam a personificação dos Orixás.

“O processo de criação é um momento de muita energia. Quando começo a produzir eu entro em contato com a minha ancestralidade, que me remete aos deuses africanos. Eu vou criando a minha arte e sentindo a conexão com os orixás”, revelou o artista.

Além da exposição, Samuel realizará duas oficinas de artes plásticas, gratuitas, com a finalidade de iniciar o processo criativo e/ou desenvolver a produção de esculturas. As ações integram a programação das ações que farão parte das atividades para o mês de novembro da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA).

As oficinas ocorrerão sob o contexto de protagonismo das manifestações da cultura afro-brasileira e difusão das artes negras entre jovens e adultos, com capacidade máxima para 20 participantes por turma.

Sobre o artista

Ex-morador do Nordeste de Amaralina, Samuel sofreu um grave acidente de transito que paralisou os movimentos da sua mão direita. Como recomendação médica, foi indicado para o, até então, motorista carreteiro, o desenvolvimento de trabalhos manuais para recuperação dos seus movimentos.

Este foi o ponto de partida para a arte de Samuel, que se iniciou como hobby e se tornou sua nova profissão. Atualmente, o artista está em evidência através de dois projetos: “Santos e Órixas: Divindades em papel”, exposição individual no Centro de Estudos Afro-Índio Americanos (CEPAIA) e uma mostra que reúne artistas renomados no Antique Bistrô, ambos no bairro Santo Antônio Além do Carmo.

Serviço

Exposição “Notícias do Òrun”, do artista plástico Samuel Cruz

QUANDO: 9 de novembro, às 17h

ONDE: Biblioteca Central do Estado da Bahia (BCEB) – Rua General Labatut, 27 – Barris Salvador/BA

Gratuito

