Bienal do Livro Bahia 2022 contará com caminhão-museu

Foto: Divulgação

Um caminhão-museu será uma atração à parte na Bienal do Livro Bahia 2022. O veículo ficará estacionado na área externa do Centro de Convenções, em Salvador, e a visitação será por ordem de chegada. O evento acontecerá de 10 a 15 de novembro.

Intitulado “Itinerários da Independência”, o caminhão-museu foi desenvolvido pelo projeto República, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A ideia utiliza recursos expográficos, audiovisuais e bibliográficos para contar a história dos vários planos e conflitos políticos que existiram em torno da Independência do Brasil.

A exposição “Itinerários da Independência” oferece diversas atividades interativas para que os visitantes possam conhecer mais sobre o próprio Brasil. Entre elas estão uma sala de cinema com projeções de vídeos curtos e videoanimações, uma sala de realidade virtual onde é possível ser fotografado participando de dois momentos históricos, uma biblioteca equipada com livros, HQs e oito computadores para escutar podcasts e acessar o site Itinerários Virtuais da Independência.

Além disso, o caminhão-museu conta com onze painéis que reproduzem obras de grandes artistas, brasileiros e estrangeiros, inclusive contemporâneos. São imagens que remetem a eventos emblemáticos que ocorreram nas diferentes províncias do Brasil e, ainda, nas Américas – mas que tiveram repercussão significativa para o processo brasileiro de independência. Dois desses painéis são também “instagramáveis”, com personagens históricos marcantes.

SERVIÇO:

Bienal do Livro Bahia 2022

Período: 10 a 15 de novembro

Horário: das 9h às 21h (quinta, sexta e segunda), das 10h às 22h (sábado e domingo) e das 10h às 21h (terça-feira)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Espaços: Área de Exposição, Café Literário, Arena Jovem, Espaço Infantil e Praça de Alimentação

Site oficial: www.bienaldolivrobahia.com.br

