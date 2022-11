Bigode de goleiro, Solineuza e Neymar viram memes na web em jogo do Brasil

Foto: Reprodução/TV Globo

A Seleção Brasileira deu o pontapé inicial na competição em busca do título de campeã da Copa do Mundo 2022, no Catar. No jogo de estreia contra a Sérvia, o Brasil venceu a partida por 2×0.

Mas, além dos jogadores da seleção, os internautas fizeram a alegria da web com a criação de memes sobre o jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Teve o visual do goleiro Alisson, o compartilhamento de vídeos da Solineuza, personagem da série “A Diarista”, além de momentos de Neymar em campo. O tamanho dos jogadores da Sérvia também foi assunto nas redes sociais.

Veja a lista de alguns memes que tiveram grande repercussão por meio do Twitter:

