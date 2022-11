Bistrô das Artes traz programação com MPB, Jazz e Bossa Nova

Foto: Divulgação

O Bistrô das Artes traz, a partir desta quarta-feira (9), uma programação especial com MPB, Jazz e Bossa Nova. Os eventos seguem até domingo (13) e pretente movimentar o Santo Antônio Além do Carmo, bairro do Centro Histórico de Salvador. Confira:

Quarta (9) – a partir das 18h

O cantor e violonista Daniel Bispo traz mais poesia ao fim de tarde do Bistrô. No repertório, grandes sucessos e novos hits da música nacional. O artista será acompanhado pelo guitarrista Duca. Será cobrado couvert de R$ 10.

Quinta (10) – a partir das 18h

O duo formado pela cantora holandesa Aischa e o pianista Márcio Melgaço traz um repertório que mistura jazz, soul, bossa nova e MPB com elegância. Será cobrado couvert de R$ 10.

Domingo (13) – a partir das 16h30

Das 16h30 às 18h30, o pôr do sol no espaço será embalado pelo som de um saxofonista. A ocasião é perfeita para o cliente conhecer a carta de drinks da casa e o cardápio de petiscos de fim de tarde. Não será cobrado couvert.

