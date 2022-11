BLACK FRIDAY 2022: a expectativa de vendas é maior do que em 2021

A empresa Méliuz fez uma pesquisa de intenção com sua base de mais de 25 milhões de usuários. Segundo as informações colhidas e divulgadas recentemente pelos resultados, a expectativa de compra e venda para a Black Friday 2022 é que 91,3% dos cidadãos brasileiros farão ao menos uma compra na data. A margem para erro é de 3% para mais ou para menos. Ademais, esse percentual é 20% maior se comparado com as pesquisas feitas em 2021.

Entre aqueles que participaram da pesquisa, existe uma recorrência entre quem respondeu e que afirmou ter feito compras ano passado: cerca de 97,5%. Eles certamente pretendem comprar de novo. Já entre aqueles que não compraram antes, 81,8% querem comprar agora na Black Friday 2022, demonstrando uma vontade maior de consumir dos cidadãos. Como o Notícias Concursos, na matéria deste sábado (05) mostrará, somente 8,7% não comprarão nada na promoção, pois acham os que os preços nem são tão atrativos.

Gastos maiores na Black Friday 2022

A pesquisa que citamos acima também revela que os brasileiros devem gastar um pouco mais na promoção deste ano. Assim, são 39% de quem foi entrevistado está disposto a desembolsar um mais e 26,6% nem pensaram em um orçamento estipulado. Isso mostra que a inflação pelo qual o país está passando não desanima grande parte dos consumidores.

Somente 16% dos cidadãos compradores das lojas físicas se dispõem a gastar de R$1.000,00 a R$2.999,00 contra 21,9% de consumidores que gostam mais do e-commerce. A tendência acaba se repetindo nos valores acima dos R$ 3.000,00, nos quais 8% adquiriram objetos nas lojas físicas e 12,3% dos consumidores compram online.

Além do mais, 26% dos consumidores do e-commerce vão comprar na Black sem orçamento definido. Em compensação, na loja física a parcela diminui para somente 8%. Isso aponta para uma tendência das compras feitas no impulso dentro do ambiente online.

Compra pela Internet continua em alta

Após faturar R$5,4 bilhões na Black de 2021, um crescimento significativo de 5,8% se comparado ao ano anterior, o comércio eletrônico se mantém a preferência dos 90,4% usuários ouvidos. Ademais, 69,1% de quem foi entrevistado deve comprar exclusivamente nas lojas online durante a promoção.

Alguns dos principais motivos são:

Crença que os preços encontrados em lojas online são melhores do que em lojas físicas (41,4%);

Comodidade (44%).

Se seguirmos a mesma tendência de 2021, comprar os itens desejados é o que motiva 51,5% dos entrevistados na pesquisa. Além do mais, 20% pretendem fazer a substituição de itens antigos, bem como repor o que deixou de funcionar na Black Friday 2022.