Black Friday: Caixa garante cashback de até R$ 750 em compras com o cartão virtual

Atenção clientes da Caixa! Se optarem por usar o cartão virtual da instituição financeira até a próxima sexta-feira (25), em compras online, receberão até R$ 750 do dinheiro de volta, por meio do cashback. Todos os cartões emitidos pelo bancos, das bandeiras Elo, Visa e Mastercard são elegíveis à promoção, com exceção apenas dos cartões Caixa Simples.

Desse modo, de acordo com o regulamento da campanha, para ter acesso ao dinheiro de volta será necessário atender os seguintes critérios de elegibilidade:

Fazer compras na internet com o cartão de crédito virtual no período da promoção;

Estar adimplente com o cartão da Caixa.

Pagamento do cashback

Vale ressaltar que o valor do cashback é definido de acordo com os gastos no cartão. Confira:

Cartão pessoa física

Faixa de Gastos Cashback R$ 750,0 a R$ 1.500,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 R$ 100,00 R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 R$ 200,00 R$ 5.000,00 a R$ 7.500,00 R$ 300,00 R$ 7.500,00 a R$ 10.000,00 R$ 400,00 Acima de R$ 10.000,00 R$ 500,00

Cartão pessoa jurídica

Faixa de Gastos Cashback R$ 5.000,00 a R$ 7.500,00 R$ 300,00 R$ 7.500,00 a R$ 10.000,00 R$ 400,00 R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00 R$ 500,00 Acima de R$ 20.000,00 R$ 750,00

Veja a seguir mais informações sobre a promoção da Caixa Econômica Federal:

O valor do cashback é único e não cumulativo, conforme a faixa de gastos atingida;

Caso o cliente seja titular de mais de um cartão elegível na promoção, poderá utilizá-los normalmente na versão virtual;

Os gastos feitos com os cartões de crédito virtuais, vinculados a campanha, contarão para a somatória e enquadramento na faixa de gastos do titular;

O crédito do cashback será incluído na fatura de um dos cartões utilizados, sendo aquele com maior volume de gastos, de acordo com a ordem de prioridade pela bandeira: Elo, Visa e Mastercard.

Cartão de crédito do Caixa Tem

O cartão de crédito do Caixa Tem é exclusivo do aplicativo, portanto, a contratação e solicitação estão disponíveis na própria plataforma.

Para que o sistema da Caixa ofereça melhores condições, como um bom limite, é importante manter os dados pessoais, sobretudo os de renda, atualizados.

Benefícios cartão de crédito

A princípio, a ferramenta dispõe de uma série de benefícios, entre eles o principal é a anuidade zero. Ou seja, não há nenhum custo relacionado a adesão ou manutenção do cartão.

Além disso, o usuário consegue parcelar comprar e criar um cartão virtual. A versão virtual é utilizada exclusivamente em compras feitas pela internet, tornando a transação mais segura.

Também há a possibilidade de gerar um cartão adicional, como um benefício do Caixa Tem. Assim, será possível ter uma outra ferramenta vinculada a mesma fatura mensal.

Por fim, o cartão de crédito Caixa Tem traz o programa Vai de Visa, que concede descontos exclusivos para o usuário em lojas específicas.

Como solicitar o cartão de crédito Caixa Tem?

Veja o passo a passo a seguir:

Em primeiro lugar, baixe o app “Caixa Tem” no Google Store ou App Store; Acesse o app “Caixa Tem”; Clique em “Cartão Caixa Tem”; Quando aparecer a mensagem “Quero meu cartão Caixa Tem”, selecione “próximo”, que estará no botão laranja; Informe o endereço de entrega do cartão e alguns dados pessoais; Ademais, adicione um e-mail para o envio das faturas; Escolha o limite disponível, após análise do banco; Selecione o dia ideal para o vencimento da fatura; Confirme todos os dados; Aceite os termos; Crie uma senha para o cartão; e Por fim, aguarde o cartão no endereço informado.