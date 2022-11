Black Friday: como não cair em golpes? Conheça as melhores dicas para se proteger

O mês da tão esperada Black Friday chegou e esta pode ser uma grande oportunidade para aproveitar ofertas com descontos especiais. Milhares de lojas do Brasil oferecem descontos e facilidades em compras neste mês.

No entanto, é necessário ficar atento. Isso porque essa movimentação atrai o olhar de criminosos, que podem tentar aplicar golpes ao oferecer produtos, aparentemente, com as melhores condições de mercado.

A Black Friday está prevista para ocorrer no dia 25 de novembro, mas algumas empresas já aproveitam para fazer o “Esquenta Black”, com promoções antecipadas.

Por isso, o SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor) se uniu com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para alertar sobre como identificar possíveis golpes neste período e como fugir deles. Assim, listaram uma série de dicas para os consumidores se protegerem.

Black Friday: como se proteger de golpes?

A seguir, você poderá conferir as melhores dicas de como se proteger durante as compras deste mês e, assim, aproveitar todas as ofertas com o máximo de segurança. Veja agora!

Procure pelos sites oficiais

A maior parte dos criminosos aproveitam a internet para aplicar golpes. Por isso, toda atenção é pouca durante uma compra online.

Uma das formas que eles atuam é enviando links e anúncios, a fim de se passarem pelas lojas oficiais. No entanto, no fim de tudo se mostram fraudulentos e maliciosos.

Sendo assim, certifique-se de que você esteja realmente na loja oficial antes de inserir os seus dados e efetuar a compra. Além disso, evite clicar em links suspeitos, que você não saiba da sua origem.

Reputação da loja

A nossa segunda dica é: confira sempre a reputação da loja. Antes de realizar uma compra, verifique o que as pessoas estão falando sobre ela. No site consumidor.gov.br você pode analisar a reputação de milhares de lojas do Brasil.

Se, nesta Black Friday, você for realizar compras por aplicativos como Mercado Livre e Shopee, veja sempre as recomendações do lojista. Além disso, sempre desconfie caso ele peça para efetuar o pagamento por outros meios que não seja a plataforma ou oferecer outras formas de envio que não estiverem descritas na plataforma.

Outra dica importante é consultar o site Reclame Aqui, onde você pode observar como as empresas resolveram os conflitos de seus clientes.

Meios de pagamento

Antes de efetuar a sua compra, verifique se há certificados de segurança para o processamento do pagamento. No pagamento em sites, o endereço deve iniciar por “https://” ou você deve observar um símbolo de cadeado no canto inferior direito da tela.

Prefira não realizar compras e pagamento através de aparelhos de terceiros. Além disso, quando for pagar por pix sempre verifique os dados do recebedor, pois, caso esteja errado, recuperar o dinheiro pode ser um grande problema.

Políticas de Devolução

A orientação do SENACON é sempre conferir as políticas de devolução da loja, mesmo fora do período de Black Friday.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante o direito de arrependimento. Isso significa que, se você não ficar satisfeito com o produto, pode devolvê-lo em até 7 dias a partir da data de recebimento.

Mas fique atento! O CDC só garante o direito de arrependimento para compras online, onde você não tem acesso direito ao produto antes de efetuar a compra. Assim, as lojas físicas não são obrigadas a aceitarem devolução, mas podem ofertar o serviço se desejarem.

Como aproveitar a Black Friday?

A Black Friday, que acontece sempre no mês de novembro, surge com várias promoções e ofertas exclusivas. Mas é importante ficar atento para não realizar compras por impulso, das quais você poderá se arrepender depois.

Por isso, aproveite a melhor época de promoções com responsabilidade. Assim, comece desde já a pesquisar itens que você realmente esteja precisando no momento. Dessa forma, você poderá encontrar as melhores condições no dia da grande oferta.

Por fim, caso você tenha problema com alguma empresa e não conseguir resolver diretamente com ela, poderá entrar em contato com o Procon da sua cidade. Ademais, também pode registrar uma reclamação no consumidor.gov.br.