Como ocorre anualmente, está chegando a época da Black Friday, por isso é muito importante que o consumidor tenha atenção a alguns pontos para aproveitar as oportunidades e evitar cair em possíveis golpes.

Black Friday: dicas para o consumidor final

A Black Friday é uma oportunidade muito relevante para o comércio de forma geral, já que é uma forma de elevar as vendas das empresas em um período que está muito próximo do Natal, funcionando indiretamente como uma compensação quanto ao mês de janeiro.

Já que, de forma geral, o mês de janeiro costuma ser um mês de poucas vendas para o comércio. O consumidor deve entender a Black Friday como uma oportunidade para negociar, por isso, alguns pontos são relevantes para que possa aproveitar os descontos.

Faça pesquisas e compare todos os benefícios

É muito importante realizar pesquisas, ainda que o produto de seu interesse esteja com o valor reduzido em um site, análise outras lojas e faça comparações relevantes. Pois, além do valor do produto, deve considerar as marcas oferecidas, o frete e o prazo de entrega, já que muitas empresas cobram frete de maneira integral do cliente, ao passo que outras não cobram nada; o que pode ser um grande diferencial no valor final da sua compra.

Reclame Aqui

O site Reclame Aqui é uma plataforma de autoridade no que tange a reputação das empresas, bem como outras plataformas, como o site consumidor.gov. O mais importante é que pesquise quais são os tipos de problemas que os clientes relatam para evitar possíveis descontentamentos. Além disso, tão importante quanto analisar a reclamação, é analisar a resolução das empresas.

Compra física ou online?

Considerando o período pós-pandemia, a comodidade das compras online tem se estabelecido. No entanto, é muito importante verificar a viabilidade da compra na loja física, já que é possível obter descontos maiores em períodos de Black Friday. Além disso, é necessário considerar a forma como a empresa realiza a entrega em todas as possibilidades de compra.

Cuidado com o valor do frete cobrado do cliente

Lembre-se de que muitas empresas prometem descontos para o cliente final apenas para quem retira o produto na loja, ou ainda, o frete pode custar mais que o produto. Portanto, esse é um ponto de muita atenção para que aproveite a Black Friday de maneira objetiva. Além disso, é possível antecipar suas compras de Natal, a depender do valor dos produtos de seu interesse.