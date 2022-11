Bloqueios nas estradas que cortam a Bahia são desmobilizados, diz PRF

Foto: PRF/BA

A Polícia Rodoviária Federal informou, que desde 15h, não há mais bloqueios ou interdições nas rodovias federais que cortam a Bahia. No último bloqueio divulgado pela PRF, às 21h30, a situação permanecia controlada.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, desde o início dos bloqueios, mais de 32 desobstruções foram feitas em seis diferentes rodovias do estado. As manifestações são contra o resultado das eleições no último domingo (30), em que Lula foi eleito presidente.

Além da PRF, forças de segurança do estado da Bahia trabalharam na liberação desde a noite de segunda-feira (31). A participação da PM foi permitida após autorização do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomassem ações imediatas para desobstrução as vias ocupadas em atos antidemocráticos.

Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador geral eleitoral.

O Governo da Bahia determinou a atuação das Polícias Militar, Civil, Técnica e Corpo de Bombeiros para desbloquear as rodovias do estado. Além disso, ações com unidades especializadas e territoriais e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), sediado no Centro de Operações e Inteligência (COI) também foram realizadas.

Trechos de rodovias foram desmobilizados nas cidades de São Desidério, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães , Jacobina, Correntina (Rosário), Mucuri, Jacobina, Ubaitaba, Teixeira de Freitas, Camacan, Guanambi, Itabuna, e Itamaraju.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.