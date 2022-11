Boa Vista (RR) anuncia concurso público para professores com 771 vagas

A Prefeitura de Boa Vista, capital do estado de Roraima, anunciou a realização de um concurso público que visa a contratação de 771 professores para a rede de ensino municipal.

O edital já foi publicado e o período de inscrições já está aberto. As vagas contemplam candidatos com nível superior.

Os salários da Prefeitura de Boa Vista – RR chegam a R$ 2.570,23.

A banca responsável pelo concurso é o Instituto Idecan.

Vagas e salários Boa Vista – RR

A Prefeitura de Boa Vista – RR oferece 771 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos de nível superior:

Professor – pedagogia – 700 vagas;

Professor – arte educador – 56 vagas;

Professor – educação física – 15 vagas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

O salário oferecido pela Prefeitura de Boa Vista – RR é de R$ 2.570,23 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Inscrições Boa Vista – RR

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Boa Vista – RR devem realizar a inscrição até o dia 09 de dezembro de 2022, diretamente pelo site do Idecan, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo Boa Vista – RR

Confira a seguir as principais funções de cargo de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Professor – pedagogia

Cumprir com zelo e responsabilidade o que preconiza a Lei nº 1.546 de 20 de dezembro de 2013, a Lei Complementar nº 003/2012, a LDB nº 9394/96 e a Legislação educacional vigente;

Cumprir e zelar pelos dias letivos e as horas de aula estabelecidas de acordo com a legislação vigente;

Participar do processo de planejamento, execução monitoramento e avaliação, do Projeto Pedagógico da escola, da Proposta Curricular Municipal e calendário escolar;

Estabelecer o planejamento da prática pedagógica, propostas metodológicas e recursos necessários para o desenvolvimento integral do processo de ensino e aprendizagem;

Exercer a docência garantindo a execução diária do plano de aula e a aplicação dos conteúdos, conforme o currículo da Rede Municipal de Ensino;

Avaliar, reconhecer os resultados dos rendimentos escolares dos alunos e, caso for necessário, realizar as intervenções pedagógicas de acordo com aspectos cognitivos e /ou as necessidades de ensino e aprendizagem.

Professor – arte educador

Participar do processo de planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto pedagógico da escola, da Proposta Curricular Municipal e calendário escolar;

Estabelecer o planejamento da prática pedagógica, propostas metodológicas e recursos necessários para o desenvolvimento amplo do processo ensino-aprendizagem;

Exercer a docência na Educação Básica, garantindo a execução do plano de aula e a aplicação dos conteúdos, visando proporcionar aos alunos a integração e a convivência democrática, baseada no respeito e na ética, bem como estabelecendo a relação com o fazer artístico, das culturas e suas manifestações, do contexto histórico e social, ao qual a arte está inserida.



Professor – educação física

Participar do processo de planejamento, execução monitoramento e avaliação, do projeto pedagógico da escola, da Proposta Curricular Municipal e calendário escolar;

Estabelecer o planejamento da prática pedagógica, propostas metodológicas, técnicas e recursos necessários para o desenvolvimento da educação física, visando a promoção de atividades esportivas dos alunos.

Etapas concurso Boa Vista – RR

O concurso público para a Prefeitura de Boa Vista – RR contará com a seguinte etapa:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 29 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.