Ainda que seja um evento conceitualmente focado na iniciação e na descoberta de talentos, as Paralimpíadas Escolares 2022 já são retrato da abrangência do Bolsa Atleta, de acordo com informações do Ministério da Cidadania.

Bolsa Atleta já é realidade nas Paralimpíadas Escolares 2022

Entre os 1,3 mil representantes de 26 Unidades Federativas que disputam 14 modalidades no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo, 146 integram o programa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania voltado para esportistas de destaque no cenário nacional.

No recorte por gênero, há 87 meninos e 59 mulheres. Eles pertencem a 11 das 14 modalidades que compõem o programa dos jogos que seguem até esta sexta-feira, 25.11. No grupo, 122 atletas pertencem à categoria Estudantil do Bolsa Atleta, 23 à Nacional e 1 à Internacional. O investimento anual do Governo Federal com os 146 contemplados supera R$ 800 mil, destaca a publicação oficial.

Repasses

De acordo com o Ministério da Cidadania, os repasses mensais da Bolsa Atleta variam entre R$ 370 e R$ 3.100, de acordo com as categorias (Base, Estudantil, Nacional, Internacional e Olímpica/ Paralímpica).

Na Bolsa Pódio, voltada a atletas posicionados entre os 20 melhores do ranking mundial de suas modalidades e com maior potencial de destaque em competições internacionais, os valores vão de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

O edital de 2022 do Bolsa Atleta tem 6.773 contemplados (incluindo todas as categorias), a partir de um investimento anual de R$ 129,5 milhões. Desse total, são 4.970 atletas olímpicos e 1.803 paralímpicos, informa o Ministério da Cidadania.

Histórico

As Paralimpíadas Escolares tiveram a primeira edição em 2009. Desde 2016, a competição ocorre nas dependências do Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. No ano passado, a competição contou com 900 atletas, de 25 unidades federativas (com exceções de Minas Gerais e Alagoas), e São Paulo conquistou o nono título de campeão geral (2006, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021).

Em 2020, o evento não foi realizado em função da pandemia de Covid-19. A edição de 2022 é a maior da história, destaca o Ministério da Cidadania.

Incentivo à permanência

O Ministério da Cidadania está conectado às Paralimpíadas Escolares em outras duas vertentes além do Bolsa Atleta. Para meninos e meninas que vêm de famílias em condição de vulnerabilidade social que recebem o Auxílio Brasil, estar na fase nacional das Paralimpíadas Escolares já garante a eles o acesso ao Auxílio Esporte Escolar.

Um dos benefícios complementares do programa de transferência de renda do Governo Federal, o Auxílio Esporte Escolar garante 12 parcelas de R$ 100 para o atleta e uma parcela de R$ 1.000 para a família. O pagamento é voltado para estudantes que se destacam em competições oficiais do Sistema dos Jogos Escolares Brasileiros, informa o Ministério da Cidadania.