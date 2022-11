Bolsonarista que viralizou em vídeo pendurado em caminhão fala sobre gravação

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O bolsonarista que viralizou após ser gravado pendurado em um caminhão no agreste de Pernambuco falou brevemente sobre o caso. Ao g1, ele declaro ter sido “muito exposto” nas redes sociais.

Identificado como Junior Cesar Peixoto, o homem do vídeo ficou conhecido nas redes sociais como “patriota do caminhão” após o vídeo viralizar em todo o Brasil. Nas redes sociais, Junior compartilha fotos e vídeo em apoio a Jair Bolsonaro.

“Eu não queria conversar porque já fui muito exposto”, disse o comerciante.

O vídeo

O vídeo que viralizou nas redes sociais, em especial no Twitter, mostra Junior Cesar na frente de um caminhão em movimento. O bolsonarista tentava impedir a passagem do veículo em um dos protestos antidemocráticos que estão ocorrendo no país.

Nas imagens, ele faz um sinal com a cabeça que o motorista pare na via.

“Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, velho, tô trabalhando. Saí da minha casa… tenho três filhos”, disse o caminhoneiro.

Mas, parece não ter dado muito certo, já que o vídeo mostra o veículo em movimento com o homem pendurado. Nas redes sociais, os internautas especularam sobre o que teria acontecido com ele e para onde o caminhão o teria levado.

Os bloqueios ilegais são feitos por bolsonaristas contrários ao resultado das eleições, após a derrota de Jair Bolsonaro.

Veja vídeo:

🚨VEJA: Bolsonarista que se agarrou a caminhão que furava bloqueio já está passando pela Bahia. pic.twitter.com/LLIE946lMv — CHOQUEI (@choquei) November 3, 2022

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.