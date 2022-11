Bombeiros RO: inscrições prorrogadas; 112 vagas para soldado com salários até R$ 4 mil

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO) prorrogou o período de inscrições para o processo seletivo que prevê a contratação de soldados BM (QPBMT).

Com a retificação, os interessados passam a ter até o dia 22 de novembro de 2022 para realizar a inscrição. A data anterior determinava o fim das inscrições no dia 07 de novembro.

A expectativa é que sejam contratados 112 profissionais de nível médio para compor o quadro da corporação, além da formação de cadastro reserva.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é o Instituto Brasileiro de apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Vagas e salários Bombeiros – RO

O processo seletivo para o Corpo de Bombeiros – RO prevê 112 vagas para contratação imediata e outras para formação de cadastro reserva, distribuídas entre os cargos de soldados masculinos e soldados femininos.

Desse total, 98 vagas são para o cargo de soldado masculino e 14 vagas para soldado feminino com contratação imediata.

As vagas são disponibilizadas para profissionais de nível de formação: com escolaridade nível médio.

As oportunidades são para soldados dos seguintes gêneros:

Soldados Masculinos – 98 vagas;

Soldados Femininos – 14 vagas.

Os salários oferecidos para o cargo de soldado do CBMRO – RO variam entre R$ 2.027,09 a R$ 4.054,18 para uma jornada de 40 horas semanais.

Inscrições Bombeiros – RO

Os interessados em participar do processo seletivo tem agora até o dia 22 de novembro de 2022 para realizar a inscrição, diretamente pelo site do IBADE.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00.

Vale lembrar que no momento da inscrição, o candidato deverá assinalar a concordância com os termos que constam deste Edital.

Também como declarar que aceita que os seus dados pessoais, sensíveis ou não, sejam tratados e processados, de forma a possibilitar a efetiva execução do Processo Seletivo, com a aplicação dos critérios de avaliação e seleção;

Autorizando expressamente a divulgação dos seus nomes, números de inscrição, critérios de desempate e das suas notas, em observância aos princípios da publicidade e da transparência que regem a Administração Pública e nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Etapas processo seletivo Bombeiros – RO

O processo seletivo para soldados do Bombeiros – RO será realizado em sete etapas:

1ª ETAPA Prova objetiva está prevista em edital para o dia 04 de dezembro de 2022 , de caráter eliminatório e classificatório;

está prevista em edital para o , de caráter eliminatório e classificatório; 2ª ETAPA Prova Aptidão Física prevista para os dias 14 e 15 de janeiro de 2023 , também de caráter eliminatório e classificatório;

prevista para os , também de caráter eliminatório e classificatório; 3ª ETAPA Avaliação Psicológica que está prevista m edital para o dia 05 de fevereiro de 2023 , de caráter eliminatório;

que está prevista m edital para o , de caráter eliminatório; 4ª ETAPA Exames Médicos de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; 5ª ETAPA Investigação Social de caráter eliminatório;

de caráter eliminatório; 6ª ETAPA Entrevista prevista em edital para o dia 19 de março de 2023 de caráter e classificatório;

prevista em edital para o de caráter e classificatório; 7ª ETAPA Curso de Formação – CFSDT de caráter classificatório;

A candidata que, no dia da realização do Teste de Aptidão Física – TAF, apresentar atestado médico que comprove seu estado de gravidez ou estado puerperal, será facultada nova data para a realização do referido teste após 120 dias a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo da participação nas demais fases do Processo Seletivo.

A candidata deverá comparecer na data, ao local e no horário de realização munida de atestado médico original, ou de cópia simples, no qual deverá constar, expressamente, o estado de gravidez e o período gestacional em que se encontra, bem como a data, a assinatura, o carimbo e o CRM do profissional que o emitiu.

O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização do Teste de Aptidão Física – TAF, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento.

A candidata que não entregar o atestado médico citado no subitem 9.4.1.1 deste Edital e se recusar a realizar do Teste de Aptidão Física – TAF alegando estado de gravidez será eliminada do Processo Seletivo.

A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

As demais datas, cronograma completo e conteúdo programático das provas podem ser consultados diretamente no edital do processo seletivo do Bombeiros do estado de Rondônia.