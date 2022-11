Bombeiros suspendem festa de Santa Bárbara; entenda

Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia anunciou nesta quarta-feira (30) o cancelamento da edição deste ano da tradicional festa em homenagem a Santa Bárbara, que normalmente é produzida pela corporação em Salvador no dia 4 de dezembro.

Em nota, a instituição informou que a decisão foi tomada diante do novo decreto que obriga o retorno do uso de máscaras, além da orientação para que os cidadãos evitem aglomeração, por causa do aumento de casos de Covid-19 no estado.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros Militar, apesar da suspensão da festa e da missa, as mil quentinhas que normalmente são distribuídas na data serão entregues a pessoas em situação de rua, em pontos estratégicos da cidade, como vem acontecendo desde o início da pandemia.

Conforme o posicionamento, a distribuição das refeições vai acontecer próximo ao meio dia, sem filas ou aglomeração.

“Assim conseguimos presevar a saúde dos nossos militares e dos devotos. A festa de Santa Bárbara reúne uma quantidade muito grande de pessoas e estamos num momento em que devemos evitar aglomeração e ter mais cuidado com a saúde “, concluiu o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marcehsini.

